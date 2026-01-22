Marmaris Körfezi'nde Hortum Paniği: Liman ve Marina Etkilendi

Marmaris'te fırtına ve sağanak sırasında Marmaris Körfezi açıklarında kısa süreli hortum oluştu; liman, marina ve Yalancıboğaz çevresinde tedirginlik yarattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:13
Marmaris Körfezi'nde Hortum Paniği: Liman ve Marina Etkilendi

Marmaris Körfezi'nde Hortum Paniği

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sırasında, Marmaris Körfezi açıklarında denizde kısa süreli hortum oluştu. Olay, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olayın Detayları

Fırtına ile birlikte deniz üzerinde beliren hortum, dakikalar içinde kıyı şeridine doğru ilerleyerek liman ve marina bölgesine kadar geldi. Hortumu fark eden vatandaşlar güvenli alanlara sığınırken, görüntülerde hortumun deniz üzerinde büyüyerek kıyıya yönelmesi ve halkın tedirginliği dikkat çekti.

Hortum, Yalancıboğaz ve körfez içinde küçük çapta hasara neden etti. Bölgedeki etkinlik kısa sürede sona ererken, yetkililer benzer doğa olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların kayıtları hortumun gelişimini ve kıyıya doğru ilerleyişini belgeledi; yetkililer durumla ilgili gerekli incelemeleri sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

