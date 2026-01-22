Pütürge'de Kış Kulübü: Poşetlerle Kaydılar, Sucuk Mangala Doydular

Pütürge'de Kış Kulübü Coşkusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonuyla kar keyfi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Pütürge Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kış kulübü etkinliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde çocuklara ve gençlere eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, poşet ve kartonlarla karda kayma gibi basit ama neşeli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Katılımcılar, hazırlanan kar yığınları ve doğal zemini kullanarak keyifli vakit geçirdi.

Günün sonunda ise ilçe stadyumunda ateş yakıldı ve çevresinde sohbet edilerek sucuk mangal ile sıcak bir ortam oluşturuldu. Organizasyon, hem oyun hem de paylaşım odaklı bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hikmet Bucak etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: “Kış Kulübü kapsamında gençlerimizle birlikte çeşitli etkinliklerde bulunduk. İlçemizde antrenör ve spor uzmanı olmadığı için kızak kayma ve kar yığınlarıyla oyunlar oynadık. Etkinliğin sonunda stadyumda ateş yakıp çevresinde sohbet ederek çocuklara sucuk ikram ettik.”

Etkinlik, bölgede kış sporlarına erişimi sınırlı gençler için yaratıcı ve sıcak bir alternatif sundu.

POŞETLERDE KAYARKEN SUCUK MANGALA DOYDULAR