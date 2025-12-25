Elazığ'da Sis Drone ile Havadan Görüntülendi

Elazığ'da sis drone ile görüntülendi
Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis tabakası drone ile havadan görüntülendi.
Tarihi Harput Mahallesi'nde manzara
Tarihi Harput Mahallesi’nde kuşbakışı manzaralarda sisin yer yer dağıldığı ve şehir siluetinin ortaya çıktığı, kent merkezinin ise bazı bölgelerinin sis altında kaldığı görüldü.
