Elazığ'da Sis Drone ile Havadan Görüntülendi

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sis görüşü düşürdü; drone görüntüleri Harput Mahallesi’nde sisin dağıldığı ve kentin bazı bölgelerinin örtüyle kaplandığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:45
Elazığ'da Sis Drone ile Havadan Görüntülendi

Elazığ'da sis drone ile görüntülendi

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü.

Yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis tabakası drone ile havadan görüntülendi.

Tarihi Harput Mahallesi'nde manzara

Tarihi Harput Mahallesi’nde kuşbakışı manzaralarda sisin yer yer dağıldığı ve şehir siluetinin ortaya çıktığı, kent merkezinin ise bazı bölgelerinin sis altında kaldığı görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

