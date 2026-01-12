Elazığ'da Türk Kahveli Badem Şekeri İlgi Çekti

Elazığ'da Türk kahveli badem şekeri üretimi başladı

Elazığ'da badem şekeri ustası ve işletme sahibi tarafından üretilen sade, vişneli ve limonlu badem şekerleri tüm Türkiye'den talep görürken, şimdiye kadar denenmemiş bir yenilik olarak Türk kahveli badem şekeri üretimine geçildi. Geleneksel lezzete getirilen bu yenilikçi dokunuş, kısa sürede yoğun ilgi uyandırdı.

Yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ile işletme sahibi İmam Gündoğdu, daha önce geliştirdikleri vişneli ve limonlu çeşitlerle Türkiye’nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda, Osmanlı’dan günümüze uzanan kahve kültürünü badem şekeriyle birleştirme fikri hayata geçirildi.

Kısa sürede seri üretime geçildi

Ustalar, badem ile Türk kahvesini harmanlayarak ortaya çıkan lezzeti ilk etapta az miktarda vatandaşa ikram etti. Halkın olumlu geri dönüşleri sonrası üretim hızlandırıldı. İşletme, şehir dışından gelen firma ve bireysel talepleri karşılamak için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

İmam Gündoğdu üretime ilişkin, “Bu fikir ustamızla oturup kahveli badem şekeri deneyelim dedik. Kahve çok revaçta bir ürün. Şuan 6’ıncı kazanı yapıyoruz. Bir aydan fazladır kahveli badem şekeri üretiyoruz. Çok güzel talepler aldık. Aynı zamanda satışı da güzel gidiyor. Biz böyle bir ürün çıkardığımız için mutluyuz. Fiyatlar bütün badem şekerlerinde aynı. Kahve sevenler için kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu. Yapım aşaması bizim 4 günümüz aldı. Altyapımız var, ürünü çıkarmak için biraz uğraş verdik. Yaptığımız ürünü de müşterilerimize tattırdık. Kahve oranı nasıl diye, standartta oturtunca ürünümüzü çıkarmaya başladık. Müşterilerimiz geliyor, kahve alıyor. Badem şekerleri de tezgahımızın önünde olduğu için müşterilere tattırıyoruz. Önce bir tepkiyle karşılaştık kahveli badem şekeri mi olur diye, tadına baktıktan sonra tekrar alanları çok gördük. Kahvenin yanında, çayın yanında ikram ediyorlar. Vatandaşlar kahveli badem şekerinden memnun kalıyorlar,” dedi.

Müşteri talepleri yeniliği şekillendirdi

Coşkun Ceylan ise, “Bize kahveli badem şekkerine teşvik eden de müşterilerimiz oldu. Kahve alıyoruz, kahveniz çok güzel bir de kahveli badem şekeri çıkarsanız diye. Bizde ondan yola çıktık. Badem şekerini yiyenler beğendi. Bizleri artık müşteriler yönlendiriyor. Bizde onlara göre hareket ediyoruz. Vatandaşların talebi, kahve kültürü olan insanlar gerçekten beğendi. Kahve kültürü olmayanlar çok aramıyor ama kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı. Şuan yeni olduğumuz için iki günde bir çıkarıyoruz. Kahve aynı zamanda Osmanlı geleneğinden geliyor. Evlerimize gelen insanlara kahve ısmarlıyoruz, bundan sonrada kahvenin yanında kahveli badem şekeri ısmarlayacağız,” ifadelerini kullandı.

Elazığ'da geliştirilen bu yeni tat, hem yöresel üretimi modernleştiriyor hem de kahve kültürüne uygun bir ikram alternatifi sunuyor.

