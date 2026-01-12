Elazığ'da Türk Kahveli Badem Şekeri İlgi Gördü

Elazığ’da geleneksellik ile yeniliği buluşturan bir adım sonucu üretilen Türk kahveli badem şekeri dikkat çekti. Yöresel ürün satışı yapan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ile işletme sahibi İmam Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ürettikleri vişneli ve limonlu badem şekerlerinin ardından Türkiye’nin bütün illerinden sipariş almaya başlamıştı.

Vatandaşların yeni tat taleplerine yanıt arayan işletme, Osmanlı'dan günümüze gelen kahve geleneğini badem şekeriyle birleştirmeye karar verdi. Badem ve Türk kahvesinin harmanlandığı ilk partiler sınırlı miktarda üretilip müşterilere ikram edildi; gelen olumlu tepkiler üzerine seri üretime geçildi.

Kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu

İmam Gündoğdu üretim süreci ve talep hakkında şunları aktardı:

Bu fikir ustamızla oturup kahveli badem şekeri deneyelim dedik. Kahve çok revaçta bir ürün. Şu an 6’ncı kazanı yapıyoruz. Bir aydan fazladır kahveli badem şekeri üretiyoruz. Çok güzel talepler aldık. Satışı da güzel gidiyor. Biz böyle bir ürün çıkardığımız için mutluyuz. Fiyatlar bütün badem şekerlerinde aynı. Kahve sevenler için kahveli badem şekeri vazgeçilmez bir tat oldu. Yapım aşaması bizim 4 günümüzü aldı. Altyapımız var, ürünü çıkarmak için biraz uğraş verdik. Yaptığımız ürünü de müşterilerimize tattırdık. Kahve oranı nasıl diye, standarda oturtunca ürünümüzü çıkarmaya başladık. Müşterilerimiz geliyor, kahve alıyor. Badem şekerleri de tezgahımızın önünde olduğu için müşterilere tattırıyoruz. Önce bir tepkiyle karşılaştık kahveli badem şekeri mi olur diye, tadına baktıktan sonra tekrar alanları çok gördük. Kahvenin yanında, çayın yanında ikram ediyorlar. Vatandaşlar kahveli badem şekerinden memnun kalıyorlar.

Kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı

Coşkun Ceylan ise süreci şu sözlerle anlattı:

Bize kahveli badem şekerini teşvik eden de müşterilerimiz oldu. Kahve alıyoruz, kahveniz çok güzel bir de kahveli badem şekeri çıkarsanız diye. Biz de ondan yola çıktık. Badem şekerini yiyenler beğendi. Bizleri artık müşteriler yönlendiriyor. Biz de onlara göre hareket ediyoruz. Vatandaşların talebi, kahve kültürü olan insanlar gerçekten beğendi. Kahve kültürü olmayanlar çok aramıyor ama kahve kültürü olanlarda ön plana çıktı. Şu an yeni olduğumuz için iki günde bir çıkarıyoruz. Kahve aynı zamanda Osmanlı geleneğinden geliyor. Evlerimize gelen insanlara kahve ısmarlıyoruz, bundan sonrada kahvenin yanında kahveli badem şekeri ısmarlayacağız.

