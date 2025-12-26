DOLAR
Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü; Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:44
Sabah saatlerinde etkili sis ulaşımı etkiliyor

Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre, sis nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor.

Meteorolojik uyarı

"Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin edilmektedir"

