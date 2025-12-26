Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye Düştü
Sabah saatlerinde etkili sis ulaşımı etkiliyor
Elazığ’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre, sis nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kalıyor.
Meteorolojik uyarı
"Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı tahmin edilmektedir"
ELAZIĞ'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLURKEN, GÖRÜŞ MESAFESİ DE 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ.