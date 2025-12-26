DOLAR
Doğu Anadolu'ya Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da bu gece başlayıp yarın öğleden itibaren yoğun kar beklendiğini; pazar günü etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:45
Doğu Anadolu'ya Kuvvetli Kar Uyarısı

Doğu Anadolu'ya Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'den bölge genelinde yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgenin bugün gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi tahmin edilmektedir.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği; yağışlı havanın pazar günü etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kuvvetli kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI YAPTI.

METEOROLOJİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI YAPTI.

