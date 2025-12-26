Doğu Anadolu'ya Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'den bölge genelinde yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgenin bugün gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi tahmin edilmektedir.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği; yağışlı havanın pazar günü etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kuvvetli kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

