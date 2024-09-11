Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Jiyue 07 Elektrikli Otomobil Satışa Çıktı: 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunuyor!

Elektrikli otomobil dünyasında devrim yaratan Jiyue 07, Geely ve Çin'in teknoloji devi Baidu’nun iş birliğiyle geliştirildi ve satışa sunuldu. Yalnızca 928 bin TL (yaklaşık 28 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkan bu elektrikli sedan, üstün teknolojik donanımları ve benzersiz performansıyla dikkat çekiyor. Elektrikli araç pazarında ses getiren bu model, kısa sürede büyük bir ilgi topladı.

GEELY VE BAIDU ORTAKLIĞININ ÜRÜNÜ

Jiyue 07, gelişmiş elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde barındıran bir sedan olarak öne çıkıyor. Geely ve Baidu’nun ortak geliştirdiği bu model, Apollo Self Driving (ASD) adı verilen otonom sürüş sistemiyle de çığır açıyor. Bu teknoloji sayesinde araç, yalnızca kameralar kullanarak otonom sürüş yapabiliyor.

Otomobilin 10 dakikalık şarjla 600 kilometre menzil sunması, onu rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden biri. Bu, uzun yolculuklar için ideal bir araç olmasını sağlıyor. Ayrıca, aracın içindeki 35,6 inç büyüklüğündeki 6K çözünürlüklü ekran, kullanıcılara eşsiz bir dijital deneyim sunuyor.

PERFORMANS SEVİYELERİ VE FİYAT ARALIĞI

Jiyue 07, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli performans seçenekleri sunuyor. Başlangıç fiyatı 28 bin dolar olan bu otomobilin en üst versiyonu, 40.750 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte farklı versiyonların sunduğu özellikler:

Giriş Seviyesi: 272 beygir gücünde arkadan itişli motor ve 71,4 kWh LFP batarya ile donatılmıştır. Bu model, 660 km menzil sunuyor.

272 beygir gücünde arkadan itişli motor ve ile donatılmıştır. Bu model, sunuyor. Orta Seviye: 100 kWh NMC batarya ile 880 kilometre menzil sunan bu model, %10’dan %80’e yalnızca 20 dakikada şarj olabiliyor .

100 kWh NMC batarya ile menzil sunan bu model, %10’dan %80’e yalnızca . Üst Seviye (Premium): En yüksek performansı sunan bu versiyon, 721 beygir gücünde çift motora sahip. 93,4 kWh NMC batarya ile desteklenen araç, 3,5 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yalnızca 10 dakikada %80 şarj olan bu model, şarj başına 1 saniyede 1 kilometre menzil ekleyerek sektörde yeni bir standart belirliyor.

OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ VE TEKNOLOJİK DONANIMLAR

Jiyue 07’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, gelişmiş otonom sürüş sistemi olan Apollo Self Driving (ASD). Sadece kameralar ile çalışan bu sistem, sürücüsüz araç teknolojisinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu teknoloji, sürücüye güvenli ve rahat bir sürüş sunarken aynı zamanda manuel müdahale gerektirmeden birçok görevi yerine getirebiliyor.

Araç içi teknoloji de bir diğer güçlü yön olarak öne çıkıyor. 35,6 inçlik 6K çözünürlüğe sahip ekran, araç içinde yüksek kaliteli görsel deneyim sunuyor. Bu ekran, hem navigasyon hem de eğlence sistemleri için ideal bir çözüm sunarak sürücü ve yolculara konforlu bir yolculuk vadediyor.

RED DOT TASARIM ÖDÜLÜ SAHİBİ

Jiyue 07, henüz piyasaya çıkmadan Red Dot Tasarım Ödülü kazanarak tasarım kalitesini kanıtladı. Elektrikli otomobilin şık ve aerodinamik yapısı, onu sadece teknoloji açısından değil, estetik olarak da öne çıkarıyor. Geleceğin otomobili olarak lanse edilen bu model, sade ama bir o kadar da etkileyici bir dış görünüme sahip.

TESLİMAT VE SİPARİŞ DETAYLARI

Jiyue 07, Eylül ayı sonuna kadar sipariş veren müşterilere Ocak 2025'e kadar teslim edilecek. İlk teslimatlar, elektrikli araç teknolojisine büyük katkılar sunan CATL kurucusu Robin Zeng’e yapılacak. Aracın ilk sahiplerinden biri olmak isteyenler için sipariş süreci şimdiden başladı.

FİYAT VE YARARLARI BİR ARADA

Fiyat-performans dengesi açısından oldukça iddialı olan Jiyue 07, 928 bin TL başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyat segmentinde 600 kilometre menzil, 10 dakikada %80 şarj olabilme kapasitesi gibi özellikler sunan başka bir araç bulmak zor. Jiyue 07, bu özellikleri ile kullanıcılarına hem uzun yolculuklarda rahatlık hem de şehir içi kullanımlarda hız ve verimlilik sağlıyor.

GELECEĞİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ JİYUE 07 İLE ŞİMDİ TANIŞIN!

Jiyue 07, elektrikli otomobil pazarında fark yaratan özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 10 dakikalık şarjla 600 kilometre menzil sunması, otonom sürüş yetenekleri ve teknolojik donanımları, bu aracı geleceğin otomobili yapıyor. Hem çevre dostu hem de kullanıcı dostu bu araç, elektrikli otomobil pazarında çığır açacak nitelikte.