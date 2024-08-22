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Emekli maaşlarına çift haneli zam müjdesi! İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2025 yılı Ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarını heyecanla bekliyor. İşte emekli maaşlarında beklenen artış oranları

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:56
Emekli maaşlarına çift haneli zam müjdesi! İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Ocak 2024’te yapılacak zam, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği konuların başında geliyor. Hem Merkez Bankası’nın tahminleri hem de ekonomistler tarafından yapılan anketlerin sonuçları, Ocak ayında çift haneli bir zam oranının beklendiğini ortaya koyuyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024’te alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte, bu konuya dair detaylı bilgiler…

Emekli maaşlarına çift haneli zam müjdesi! İşte kalem kalem zamlı maaşlar

6 Aylık Enflasyon Artışı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2024'te, 2024’ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar sadece bir veri açıklandı: Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 olarak kaydedildi. Ocak artışının netleşmesi için 5 veri daha açıklanacak, ancak mevcut tahminler ve veriler ışığında zamma dair ipuçları gelmeye başladı.

Merkez Bankası’nın Tahminleri

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak belirledi. Aynı raporda tahmin aralıkları yüzde 34 ile yüzde 42 arasında değişiyor. Bu tahminler üçüncü enflasyon raporu toplantısında da korundu. Buna göre;

  • 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse: Ocak zammı yüzde 10.64 olacak.
  • Yıl sonu enflasyonu yüzde 42 olarak gerçekleşirse: Ocak zammı yüzde 13.84 olacak.

Ekonomistlerin Anketi: Yüzde 14.89 Zam Beklentisi

Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler, 2024 yılı enflasyonunu yüzde 43.31 olarak tahmin ediyor. Bu tahmine göre Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14.89 olacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak Zammı Formülleri

Ocak zammının hangi oranla yapılacağı henüz netleşmedi. Ancak üç farklı tahmine göre maaş artışları şu şekilde hesaplanıyor:

  • Formül 1: Yüzde 10.64 zam
  • Formül 2: Yüzde 13.84 zam
  • Formül 3: Yüzde 14.89 zam

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Zamlı Maaşları

Aşağıda, çeşitli maaş dilimlerinde yapılacak zamlarla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 Ocak ayında alacağı tahmini maaşlar yer alıyor:

Mevcut Maaş (TL) %10.64 Zamlı Maaş (TL) %13.84 Zamlı Maaş (TL) %14.89 Zamlı Maaş (TL)
12.500,00 13.830,00 14.230,00 14.361,25
12.600,00 13.940,64 14.343,84 14.476,14
12.700,00 14.051,28 14.457,68 14.591,03
12.800,00 14.161,92 14.571,52 14.705,92
12.900,00 14.272,56 14.685,36 14.820,81
13.000,00 14.383,20 14.799,20 14.935,70
13.100,00 14.493,84 14.913,04 15.050,59
13.200,00 14.604,48 15.026,88 15.165,48
13.400,00 14.825,76 15.254,56 15.395,26
13.500,00 14.936,40 15.368,40 15.510,15
13.600,00 15.047,04 15.482,24 15.625,04
13.700,00 15.157,68 15.596,08 15.739,93
13.800,00 15.268,32 15.709,92 15.854,82
13.900,00 15.378,96 15.823,76 15.969,71
14.000,00 15.489,60 15.937,60 16.084,60
14.100,00 15.600,24 16.051,44 16.199,49
14.200,00 15.710,88 16.165,28 16.314,38
14.300,00 15.821,52 16.279,12 16.429,27
14.400,00 15.932,16 16.392,96 16.544,16
14.500,00 16.042,80 16.506,80 16.659,05
14.600,00 16.153,44 16.620,64 16.773,94
14.700,00 16.264,08 16.734,48 16.888,83
14.800,00 16.374,72 16.848,32 17.003,72
14.900,00 16.485,36 16.962,16 17.118,61
15.000,00 16.596,00 17.076,00 17.233,50
15.500,00 17.149,20 17.645,20 17.807,95

Emekliler, Ocak zammının kesin oranını 2024 yılının başında öğrenecekler. Aynı dönemde, maaşlara ek iyileştirmeler yapılması da gündemde olabilir. Bu süreçte Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin tahminleri yakından takip edilmelidir.

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