Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Emekli Maaş Zammında Çifte Ödeme Dönemi Başlıyor

Emeklilerin maaşlarını artıracak yeni formüller, alanında uzman isimler tarafından hesaplanarak kamuoyuna duyuruldu. Bu çerçevede emekli maaşlarına ek ödemelerin yapılacağı bildirildi.

Her yıl Ocak ayında yapılan ana zam ve Temmuz ayında uygulanan ara zamlarla emekli maaşları artırılırken, Temmuz zam oranı genellikle enflasyon verilerine dayanmakta. Ocak ayı ise emekli maaşı zammına enflasyon artışı ile birlikte refah payı zammı eklenmektedir. Ancak, 2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarının yalnızca enflasyon zammına dayalı olması, emeklilerin alım gücünde bir artış yaratmıyor.

Ek Ödemelerde Önemli Artışlar

Yeni hesaplamalara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarıldı. Emekli maaşlarına gelen zamların yanına ek ödemelerde de artış bekleniyor.

Geçtiğimiz dönemlerde, belirli bir maaş seviyesinin altında olan emeklilere %5, bu seviyenin üzerindekilere ise %4 oranında ek ödeme yapılmaktaydı. Ancak, 2023 Ocak itibarıyla bu oranlar ve sınırlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, 9.495 TL'nin altındaki maaşlar için ek ödeme oranı %5, bu tutarın üzerindeki maaşlar için ise %4 olarak belirlendi. Bu sayede, düşük maaş alan emeklilerin ek ödeme alma olasılığı artırılmış oldu.

E-Devlet ve Hazine Desteği İle Bilgilendirme

Emekli vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaş takvimine ve alacakları maaş tutarına ulaşabiliyor. 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünden maaş detaylarına erişen emekliler, burada yer alan 'Ek Ödeme Tutarı' bilgisi ile aylık gelirlerini net bir şekilde görebiliyor.

Ocak ayında gerçekleştirilen bir diğer önemli düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık uygulamasının getirilmesidir. Taban aylık 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmiş olup, bu düzenleme ile toplam maaşı 14.469 TL'nin altında kalan emeklilere Hazine desteği ile fark ödemesi yapılması sağlanmıştır. Örneğin, 400 TL ek ödemesi olan bir emeklinin kök maaşı 10.000 TL iken, yeni düzenleme ile hesabına 14.469 TL yatırılacaktır.