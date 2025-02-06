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Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Mart 2025'te emekli maaşlarından %17 kesinti yapılacağı duyuruldu. Almanya'da emeklilikte önemli değişim bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:23
Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Duyurusu

1 Mart 2025 itibarıyla emekli maaşlarından yüzde 17 kesinti yapılacağı açıklandı. Ülkemizde emeklilerin zorlu durumu her geçen gün daha da derinleşirken, dünya genelinde de benzer endişeler yaşanıyor. Ocak ayında emeklilere yapılan yüzde 15.75 oranında enflasyon zammıyla birlikte, ek refah payı beklentileri de gündemde olmaya devam ediyor. Ancak, onaylanan enflasyon zammının haricinde herhangi bir artış yapılmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, emekli maaşlarının en düşük miktarı 14.769 TL olarak belirlenirken, zam farklarının ne zaman ödeneceği ise emekliler tarafından merakla bekleniyor.

Almanya'da Kesinti Dönemi Başlıyor

Almanya'dan gelen bir diğer haber ise emekli maaşlarındaki kesinti dönemine ilişkin. Stiftung Warentest tarafından yapılan araştırmaya göre, emekli maaşlarından yapılacak kesinti ortalama yüzde 17,1 oranında olacak. Ancak bu oran, emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bazı emekliler daha az kesinti görürken, bazıları daha yüksek kesintilerle karşılaşacak.

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Kesinti Oranları ve Sağlık Sigortası Şirketleri

Özellikle Techniker Krankenkasse, Barmer ve DAK gibi büyük sigorta şirketlerinin uygulamaları emeklilerin ödeyeceği kesinti oranlarını değiştirecek. Uzmanlar, bu durumun emekliler arasında ayrımcılığa yol açabileceği konusunda uyarıyor. Örneğin, Techniker Krankenkasse'nın kesinti oranı yüzde 15,80’den yüzde 17,05’e çıkarken, Barmer'ın oranı yüzde 17,89 seviyesine yükselecek. DAK ise emeklilerden yüzde 17,4 oranında katkı payı alacak.

Bu durum, sabit maaşla geçinen emekliler için ciddi bir gelir kaybı riski oluşturacak. Farklı sigorta şirketlerinin uyguladığı kesinti oranları, emekliler arasında tartışmalara yol açacağa benziyor.

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