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Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi

Eskişehir'de engelli semazenler, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda duygu dolu bir sema gösterisi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:10
Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi

Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan bir grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla anlam dolu bir sema gösterisi düzenledi. Etkinlik, Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlk Kez Birlikte Sema Yaptılar

Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte, dört ortopedik engelli semazen, ilahiler eşliğinde tekerlekli sandalyeleri ile performans sergiledi.

Programda, büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf olan Yunus Emre'nin hoşgörü ve insan sevgisi konusundaki derin düşünceleri ön plandaydı.

Proje Koordinatörünün Vurguları

Etkinlikte söz alan Proje Koordinatörü İbrahim Sarıkaya, grubun çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ifade etti. Sarıkaya, 'Yunus Emre'nin barış ve sevgi dili, insanlığa büyük katkılar sağlıyor.' diyerek bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla...

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla sema gösterisi gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca organize edilen etkinlikte 4 ortopedik engelli semazen, ilahiler eşliğinde tekerlekli sandalyeleriyle sema gösterisi yaptı.

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla...

Eskişehir'de ortopedik engellilerden oluşan grup, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla sema gösterisi gerçekleştirdi. Odunpazarı ilçesindeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca organize edilen etkinlikte 4 ortopedik engelli semazen, ilahiler eşliğinde tekerlekli sandalyeleriyle sema gösterisi yaptı.

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