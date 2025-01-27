Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Senede iki kez zam alan emekliler, yıllardan beri Ocak ayında enflasyona ek refah payı zammı almaktaydı. Ancak 2025 yılında bu döngü kırılarak, emekliler yalnızca enflasyon zammı ile yetinmek zorunda kaldı. Emeklilerin maaşlarındaki fark ödemeleri beklenirken, bu ödemelerin hesaplara geçmemesi ise emeklileri üzdü. Gözler, bu maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağına çevrildi.

Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek?

Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasıyla birlikte, emeklilerin alacakları 1.969 liralık fark ödemeleri büyük bir merak konusu haline geldi. Yasal düzenlemenin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle bu ödemeler hesaplara aktarılmadı. Ancak emekli maaşlarının gönderilmeye devam ettiği günlerde, fark ödemeleri ile ilgili detaylar şekillenmeye başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan kanun teklifi ile birlikte, emeklilerin beklediği fark ödemeleri nihai sonuca ulaşacak. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin hemen ardından, yaklaşık 1,7 milyon emeklinin hesaplarına 1.969 liralık fark ödemesi yatırılacak. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon emekli bu ay aldığı maaş ile 14 bin 469 lira arasında oluşan farkı hesaplarında görecek.

Meclis Gündemi Diğer Önemli Maddelerle Dolu

Meclis’in gündeminde yalnızca emekli maaş artışları yok, Türkiye’nin ekonomik durumu ve toplumun genel sorunları da ele alınması bekleniyor. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını ve Meclis araştırması önergeleri de güncel konular arasında yer alıyor.

İşverene Asgari Ücret Desteği de Bekleniyor

Ekonomi konusunda emekli maaşı gündeminin yanı sıra, işverenlere de asgari ücret desteği müjdesi verilmesi bekleniyor. Bu teklif, işverenlere günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra enerji sektöründeki düzenlemeler ve TMSF’ye kayyum atanması gibi önemli maddeler de gündemde olacak.