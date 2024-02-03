Emeklilere zil takıp oynattıracak karar! Tam 24 ay bir kuruş para ödemeyecekler

Ülkemizde yaşayan milyonları aşkın emeklinin en büyük sıkıntısı maaşlarını yetirememek. Hesaplarına yatan maaşla elektrik, su faturası geçim derdi derken ayın sonunu getiremeyen emeklilere o şehrimizdeki belediyeden alkışlanacak bir destek haberi geldi. Detaylar haberimzide…







EMEKLİYE GÖRÜLMEMİŞ KARAR: 2 YIL BOYUNCA ÜCRET ALINMAYACAK

Türkiye'nin birçok şehrinde, maaşları açlık sınırının altında olan ve zor koşullarla karşı karşıya kalan emeklilere yönelik yeni tedbirler uygulamaya konuluyor. Son olarak Karabük Şehir Yönetimi, kentteki emeklilerden toplu taşıma ücreti ve su faturalarının alınmayacağını duyurdu. İlgili yönetmelik bugün belediye meclisi tarafından onaylandı.

2024 yılı emekliler için müjdeli haberlerle başladı ve öyle de devam edeceğe benziyor. Emekli vatandaş geçim sıkıntısı yaşarken bir yandan da maaşlarına zam bekledi ve nihayet beklenen oldu. Güzel haberler bunula sınırlı kalmadı bir güzel haberde Eskişehir’de yaşayan emekli vatandaş için geldi.

Aldıkları maaşla geçimlerini sağlamakta zorlanan emekliler için Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden alkışlanacak bir karar alındı. Tam 2 yıl boyunca emekli vatandaşlardan toplu taşıma ücreti ve su faturalarının alınmayacağını duyurdu. İlgili yönetmelik bugün belediye meclisi tarafından onaylandı.

BUGÜN ONAYLANDI

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz günlerde kentteki emeklilerin toplu taşıma ve su kullanımından ücretsiz yararlanacağını açıklamıştı.

Emekliye ücretsiz kullandırılacak toplu taşıma ve su faturalarına ilişkin kararı oylamak için belediye meclisi bugün olağan üstü toplandı ve kararı onayladı.