Emeklilerin Teşekkürü: Başkan Muhammet Sunar’a Teşekkür Plaketi

Palandöken Belediyesi ve Türkiye Emekliler Derneği iş birliği

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, emekli kesimine yönelik yakın ilgisi ve sosyal belediyecilik anlayışı nedeniyle Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesi tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı.

Ziyarette, Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, beraberinde Genel Sekreter Tuncay Yıldız ve Mali Sekreter İbrahim Yıldırım ile Başkan Sunar’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede emeklilere yönelik yürütülen çalışmalar ve sunulan destekler değerlendirildi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana Başkan Sunar’ın emeklilerin yanında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Başkanımız Muhammet Sunar, göreve geldiği günden bu yana emeklilerimizin sorunlarına duyarsız kalmamış, imkânlar ölçüsünde her zaman destek olmuştur. Ne zaman kapısını çalsak, bizleri ilgi ve alakayla karşılamıştır. Bu yaklaşım emeklilerimizin yüzünü güldürmüş, kendilerini değerli hissetmelerini sağlamıştır. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesi olarak kendisine minnettarız"

Başkan Muhammet Sunar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek emeklilerin toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimiz bizim için çok kıymetli. Hayatları boyunca bu ülkeye hizmet etmiş büyüklerimizin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları yakından takip ediyoruz. Çözüm noktasında elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, emeklilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Ziyaretin sonunda Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Muhammet Sunar’a emeklilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

