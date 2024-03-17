Emeklilik hayali kuranlar yıkılacak! Bu detayı bilmeyenin yılları çöpe gidiyor!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından emekli olmak isteyen kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini paylaştı. Erdursun, paylaşımında “Ortak olduğunuz şirketin mevzuatına göre SSK'nız yoksa SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktarılacaktır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz." ifadeleriyle vatandaşları uyardı. Özgür Erdursun'un mesajı şöyle:





"EYT'de SSK üzeirnden emekli olmak Bağ-Kur'dan emekli olmaya göre daha avantajlı. Daha az günle emekli olursunuz ve daha yüksek emekli maaşı alırsınız. Eksik günlerinizi isteğe bağlı sigorta primi ödemeniz gerekiyorsa 1260 güne dikkat etmelisiniz.

Son 2520 gün içerisinde en fazla prim gününüzün olduğu statü (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Banka Fonu) ne olursa olsun emekli olursunuz.

Çalışmadan sigortalı olduğunu iddia eden ve SSK'dan emekli olacağını düşünen kişiler, sahte sigorta satın alma ve emekli maaşlarının iptal edilmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Ortak olduğunuz şirketin mevzuatına göre SSK'nız yoksa SSK günleriniz Bağ-Kur'a aktarılacaktır. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz.

2 Ağustos 2011 tarihine kadar kurumsal ortaklığınız varsa, işbirliği yaptığınız şirket dışı bir işyerinde çalışmış olsanız bile bu tarihler Bağ-Kur'a devredilecektir.

10 Ocak 2008 tarihinden önce ortak olduğunuz şirkette ilk olarak SSKlı olarak çalışmaya başlamanız gerekmektedir, daha sonra şirkete ortak olursanız herhangi bir sorun yaşamazsınız, aksi takdirde SSK günleriniz Bağ-Kur'a çevrilecektir.

Ödenmeyen Bağ-Kur günlerinin primlerini ödemek isteyenler, eksik emeklilik günlerini değil, izin verilen sürenin tamamını ödemek zorundadır.

Eksik günlerini tamamlayabilmek adına bir gün bile olsa yurt dışından borçlanarak emekli olan kişiler, yurt dışında çalışmaları veya işsizlik ödeneği veya sosyal yardım almaları halinde Türkiye'den emekli aylığı alamayacaklar.

Şirket ortağı olarak primlerini ödeyerek söz konusu sorunu çözebilirsiniz.

Adınıza bir işletme veya ortaklığınız varsa ve bu dönemde Bağ-Kur primini ödemediğiniz için iptal edildiyse bu tarihler için Doğum-Askerlik şeklinde borçlanma da yapamazsınız.

Emekli olsanız bile yüksek primle çalışıyorsanız, 2024 yılında emekli olmanın veya daha uzun süre çalışmanın size fayda sağlayıp sağlamayacağını öğrenmek için maliyet-fayda analizi yapmalısınız.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, emekliliğine 1.260 günden az süre kalması durumunda kurumsal iştirakçi olarak sorunsuz bir şekilde emekli olabiliyor.”