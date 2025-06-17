Malatya'da 7 Bin 716 Öğrenciyi Kapsayan 'ÖNEM' Projesi'nin Gala Programı Düzenlendi

Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve toplamda 551 okulda 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesinin gala programı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, çocukların yüzünde tebessüm olmanın önemini vurgulayarak, iyilik hareketlerinin en güzel örneklerinden birinin bu proje olduğunu belirtti. Modern çağın ciddi sorunlarıyla mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çeken Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde büyüyen çocuklarımız var. Onların sorunlarının tespiti ve uygun çözümlerin geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer bir problem varsa, bunu kabul edip çözüm yollarına odaklanmalıyız."

Vali Yavuz, çağın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini de dile getirerek, "Bağımlılık, zihinleri ve bedenleri esir almakta, bu nedenle erken çocuklukta kimlik ve kişilik inşası büyük önem taşımaktadır. 750 bin kişilik Malatya ailesi olarak, hiçbir evladımızı kaybetme lüksümüz yoktur," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ÖNEM Projesi'nin önemine değinerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Ardından Vali Yavuz, kent protokolüyle birlikte, proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerin sergisinin açılış kurdelesini kesti.

Programa, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya Koordinatörü Murat Tunç da katıldı.

Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" Projesi'nin gala programı düzenlendi. Vali Sedda Yavuz (önde sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (önde sol 5), 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol (önde sağ 4) programa katıldı.

Malatya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 551 okulda yürütülen ve 7 bin 716 öğrenciyi kapsayan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" Projesi'nin gala programı düzenlendi. Vali Sedda Yavuz (önde sağ 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (önde sol 5), 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol (önde sağ 4) programa katıldı.