Emniyet Müdürü Adnan Karayel’den FHGC’ye 10 Ocak Ziyareti

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde FHGC yönetimini ziyaret ederek basın-emniyet iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:30
Basın-emniyet iş birliği vurgusu

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Karayel, cemiyet başkanı Serkan Gürtürk ve yönetimiyle bir araya gelerek kent genelindeki gazetecilerin gününü kutladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Karayel, basın mensuplarının toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Gazetecilerin zor şartlar altında önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini vurgulayan Karayel, emniyet teşkilatı ile basın arasında kurulan sağlıklı iletişimin hem kamu düzeninin korunmasına hem de toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Karayel, Elazığ’da görev yapan basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Serkan Gürtürk ise basın-emniyet iş birliğinin kentte huzur ve güven ortamının güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

