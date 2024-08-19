 En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları ve Detaylar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos 2024 itibarıyla İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayımladı. İlan kapsamında, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımları yapılacak. Bu alımlar, en az lise mezunu olan adayları kapsamakta olup, başvurular İŞKUR aracılığıyla kabul edilmektedir. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yapacağı personel alımına dair tüm detaylar.

HANGİ KADROLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 2024 yılı personel alım ilanında iki farklı pozisyonda alım gerçekleştirecektir. Bu kadrolar ve ilgili iş ilanı numaraları şu şekildedir:

Tahlisiye Personeli: 2 Kadro (İş İlanı No: 00008481455)

2 Kadro (İş İlanı No: 00008481455) Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti): 2 Kadro (İş İlanı No: 00008482731)





BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün personel alımına başvuracak adayların bazı genel şartları sağlamaları gerekmektedir. Adaylardan istenen genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

Bu genel şartlar, her iki pozisyon için de geçerli olup, adayların başvurularını yapmadan önce bu kriterleri dikkatlice değerlendirmeleri önem arz etmektedir.

KPSS ŞARTI DETAYLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün personel alımında bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmaktadır. İşte KPSS ile ilgili detaylar:

Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti): Adayların, Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adayların, Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Tahlisiye Personeli: Bu pozisyon için KPSS şartı aranmamakta olup, adaylar KPSS'siz olarak başvuruda bulunabilirler.

DİĞER ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, başvuru yapacak adayların bazı özel şartları da taşımasını istemektedir. Bu kapsamda, adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bazı kadrolar için ise önlisans ve lisans mezunu olma şartı aranabilir. Adaylar, başvuracakları pozisyonun tam şartlarını, ilanın tam metni üzerinden detaylı olarak inceleyebilirler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Başvurular, 19 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, 23 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir. Adayların başvuru yapabilecekleri adres ve yöntemler şu şekildedir:

İŞKUR’un Resmi İnternet Sitesi: Adaylar, BURADAKiadresten e-Devlet veya İŞKUR giriş bilgileri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilirler. İŞKUR E-Şube: Adaylar, İŞKUR E-Şube üzerinden "KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" araması yaparak ilgili ilanlara ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün personel alımı için belirlenen başvuru tarihleri 19 - 23 Ağustos 2024 arasıdır. Başvurular, İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden kabul edilmekte olup, adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İŞ İLANI NUMARALARI NELERDİR?

Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı bu alımlarda, adayların başvuracakları pozisyon için belirtilen iş ilanı numaralarını kullanmaları gerekmektedir. İşte ilgili pozisyonlara ait iş ilanı numaraları:

Tahlisiye Personeli: 00008481455

00008481455 Muhabere Operatörü (Kıyı Emniyeti): 00008482731

Adaylar, bu iş ilanı numaralarını kullanarak İŞKUR E-Şube sistemi üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden yayımladığı bu personel alım ilanı, iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle KPSS’siz alım yapılacak Tahlisiye Personeli pozisyonu, adayların dikkatini çekecek nitelikte. Başvuru yapmayı düşünen adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önemlidir. Başvuruların son tarihi olan 23 Ağustos 2024 tarihine kadar başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanması gerekmektedir.