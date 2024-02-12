En az ilkokul mezunları alınacak! O üniversiteye KPSS'siz sınavsız personel alımı

Düzce Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında yayımlanan duyuru ile çeşitli pozisyonlarda 69 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar arasında büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, hemşire, eczacı, sağlık personeli ve teknik personel gibi birçok farklı unvan bulunuyor. Başvurular ise 5 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor. Ayrıca, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalı ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre yapılan arşiv araştırması sonucu olumlu olmalıdır. Lisans mezunları için 2022-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2022-KPSS P94 puanına sahip olmak da bir diğer başvuru şartıdır. (Eczacı pozisyonu hariç)





Bu alım ilanının detaylarına ve başvuru şartlarına hakim olmak isteyen adaylar için Kariyer Bankası mobil uygulamasının kullanılması önerilmektedir. Mobil uygulama, ilkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu adayları KPSS ve KPSS şartsız iş ilanları konusunda anında bilgilendirmekte ve güncel duyuruları sunmaktadır.

Düzce Üniversitesi'nin personel alımı, geniş bir yelpazede iş fırsatları sunarken, başvuruların 5 Şubat 2024 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. İlgilenen adaylar, duyuruda belirtilen şartları inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.