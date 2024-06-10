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En az ilkokul mezunları dikkat! İŞKUR o kadroya binlerce personel alımı yapıyor

İş arayan adaylara müjde! Yeni açık kadrolar paylaşıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:11
En az ilkokul mezunları dikkat! İŞKUR o kadroya binlerce personel alımı yapıyor

İŞKUR açık iş ilanlarını yayımlamaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR YENİ İŞ İLANLARI

İş arayan adaylar İŞKUR aracılığıyla yayımlanan açık iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az ilköğretim mezunu olması, sağlık problemi olmaması, ekip çalışmasına yatkın olması, kişisel hijyene dikkat etmesi,

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 tam ya da yarı zamanlı çalışma sistemine uygun olması, 18-40 yaş aralığında olması şartlarını taşıması gerekiyor. Adaylar başvurularını İŞKUR internet sitesine e-Devlet bilgileriyle girip giriş yaparak oluşturabilecekler. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına Temizlik Görevlisi yazıp arattıktan sonra kendinize en uygun ilanı inceleyebilir ve online şekilde kolaylıkla başvurunuzu oluşturabilirsiniz! 

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