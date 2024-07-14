En az ilkokul mezunu olanlara fırsat! Devlet Su İşleri personel alımı yapacak

Devlet Su İşleri yeni personel alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DSİ PERSONEL ALIMLARI

Devlet Su İşleri tarafından yapılan son duyurulara göre İzmir ili için yeni personel alımı yapılacak. Temizlik işleri için yapılacak alıma başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olması,





18-35 yaş aralığında olunması, en fazla lise mezunu olunması, eski hükümlü ya da terörle mücadelede yaralanan kişiler olması şartlarını taşımaları gerekiyor. DSİ personel alımları için ilan numarası 00008396697 olarak paylaşıldı. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak kolaylıkla yapılabilecek.