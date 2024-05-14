En az ilkokul mezunu olmak yetiyor! Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımları başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevi bünyesine 2 Bulaşık Personeli, 4 Garson, 2 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 8 kamu işçisi alımı yapılacak. Alımlar noter kurasıyla yapılacak. Başvurular 8 Mayıs ile 13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adayların adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekiyor. Fethiye Polisevi bünyesine başvuru yapacak Bulaşık Personeli kadrosu için en az ilkokul en fazla lisans mezunu olunması ve 18 yaşının tamamlanması gerekiyor.





Garson kadrosu için 13 Mayıs 2006 tarihi sonrasında doğması, en az ilkokul ya da lisans mezunu olunması gerekiyor. Kat Hizmetleri Temizlik Personeli kadrosu için en az ilkokul en fazla lisans mezunu olunması, 18 yaşın tamamlanması, kadın ya da erkek olunması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 hattını arayarak kolaylıkla yapılabilecek.