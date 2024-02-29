En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı

**Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı İlanı:**

Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİM aracılığıyla en az lise mezunu adayları bünyesine katmak üzere personel alımı başlattı. İlgili alım sürecinin detayları ve başvuru şartları bu yazıda bulunmaktadır. İşte tüm ayrıntılar...





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR HEM DE EN AZ LİSE MEZUNU

**Alım Yapılacak Alanlar:**

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere, belirli ünvan ve pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecek.

**Başvuru Şartları:**

Personel alımına başvuruda bulunacak adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların ilan edilen ünvan ve pozisyonlara uygun niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

**Mülakatla İşçi Alımı:**

Başvuruda bulunan adaylar arasından uygun görülenler, mülakat sürecine alınacak ve bu aşamada işçi alımı gerçekleştirilecektir. Mülakat sonucunda belirlenen adaylar, ilgili müdürlüklerde istihdam edileceklerdir.





**Düzenlenen Personel Alımı Süreci:**

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen bu personel alım süreci, hem İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü hem de Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü için geçerlidir. Adayların başvuru ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlaması, işe alınmaları için belirleyici olacaktır.

**Benzer Uygulamalar ve Önceki İlanlar:**

Bu tür personel alımları dünya genelinde birçok ülkede uygulanmaktadır. Türkiye'de KPSS şartı aranmaksızın lise mezunlarına yönelik yapılan bu alım, benzer uygulamaların bir parçasıdır. Bu tip ilanlar, kamu kurumları ve bakanlıklar tarafından zaman zaman açılarak istihdam olanakları sunmaktadır.

Sonuç olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın lise mezunu adaylara yönelik personel alımı, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek mülakatlarla gerçekleşecek. Bu alımla ilgilenen adaylar, başvuru şartlarına ve sürecine dikkatlice göz atarak, istedikleri pozisyonlarda başvuruda bulunabilirler.

**Yeni Personel Alımı Başvuru Şartları:**

**Türk Vatandaşı Olmak:**

Başvuru yapacak adayların Türk Vatandaşı olmaları temel bir şart olarak belirlenmiştir. Yani, bu alıma yabancı uyruklu bireylerin katılma imkanı bulunmamaktadır.

**Suç Mahkumiyeti ve Kamu Hakları:**

Başvuru yapacak adayların, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ilgili suçlardan mahkum olmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu haklarından mahrum bulunmamak da başvuru şartları arasında yer almaktadır.

**Askerlik Durumu:**

Erkek adayların askerlik durumu da dikkate alınmaktadır. Başvuru yapacak erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamalı, askerlik çağma gelmemiş olmalı veya çağma gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekmektedir.

**Özel Hayata ve Suçlardan Arınma:**

Adayların özel hayata ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmalarının yanı sıra, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından hükümlü olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, bu suçlardan hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamalıdır.

**Genel Başvuru Koşulları:**

Başvuru yapacak adayların yukarıda belirtilen özel koşulların yanı sıra genel başvuru koşullarına da uygun olmaları gerekmektedir. Bu koşullar genellikle mezuniyet derecesi, yaş sınırlamaları ve diğer temel niteliklere ilişkin olabilir.

**Önemli Başvuru Hatırlatmaları:**

Başvuru yapacak adaylar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını yapabilirler. Ancak, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ve belgelerle ilgili bilgiler, ilan metni veya resmi kurumun internet sitesinde açıklanacaktır. Adaylar, başvurularını doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için bu bilgileri titizlikle takip etmelidirler.

Sonuç olarak, yeni personel alımı için başvuru yapacak adayların belirtilen genel ve özel şartlara uygun olmaları, süreci başarıyla tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları önemlidir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgiler, resmi kaynaklar üzerinden sağlanmalı ve doğru takip edilmelidir.

**Kültür Bakanlığı İşçi Personel Alım Nitelikleri:**

**1. Sanatsal Teknik İşler Görevlisi/ Işık Teknisyeni:**

Bu pozisyon için başvuruda bulunacak adayların en az Ortaöğrenim düzeyinde, Güzel Sanatlara Lisesi veya Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olmaları bekleniyor. Ayrıca, Endüstri Meslek Liseleri veya Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olanlar da başvuruda bulunabilir.

**2. Sanatsal Teknik İşler Görevlisi/ Ses Teknisyeni:**

Ses Teknisyeni pozisyonuna başvuruda bulunacak adayların da en az Ortaöğrenim düzeyinde, Güzel Sanatlara Liseleri veya Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun olmaları bekleniyor. Endüstri Meslek Liseleri veya Elektrik Elektronik Bölümü'nden mezun olanlar da bu pozisyona başvuruda bulunabilir.

**3. Teknik İşler Yönetmeni:**

Teknik İşler Yönetmeni pozisyonu için başvuru yapacak adayların en az Lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor. Bu lisans eğitimi Makine Bölümü, İnşaat Bölümü veya Elektrik Elektronik Bölümü'nde alınmış olmalıdır.

**4. Sanat Yönetmeni:**

Sanat Yönetmeni pozisyonu için başvuru yapacak adayların da en az Lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekiyor. Bu lisans eğitimi Sanat Yönetmenliği, Sahne Sanatları Bölümü veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde alınmış olmalıdır.

**Genel Başvuru Koşulları:**

Başvuru yapacak adayların belirtilen pozisyonlara uygun niteliklere sahip olmalarının yanı sıra genel başvuru koşullarına da uygun olmaları gerekiyor. Bu koşullar genellikle yaş sınırlamaları, sağlık şartları ve ilgili alanlarda deneyim gereksinimleri gibi detayları içerebilir.

**Başvuru ve Süreç Bilgileri:**

İlgilenen adaylar, başvuru yapacakları pozisyonun gereksinimlerini dikkatlice incelemeli ve başvurularını belirlenen tarihler arasında eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formu, Kültür Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ve ilan metninde yer alacaktır. Adaylar, başvurularını doğru ve gerektiği gibi tamamlayarak, işe alım sürecine dahil olma fırsatını değerlendirebilirler.

**Daimi Personel Alımı Başvuru Belgeleri:**

**1. Başvuru Formu:**

Başvuruda bulunacak adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Bu form, adayın kişisel bilgilerini içermeli ve başvurulan pozisyonu belirtmelidir.

**2. Diploma veya Öğrenim Belgesi:**

Başvuru yapacak adayların, mezuniyet durumlarını belgeleyen diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir. Bu belge, adayın eğitim düzeyini doğrulayan önemli bir evraktır.

**3. Vesikalık Fotoğraf:**

Başvuruda bulunan adayların, güncel ve resmi vesikalık fotoğraf sunmaları gerekmektedir. Bu fotoğraf, başvuru sürecinde adayın kimliğini belirlemede kullanılacaktır.

**4. İkametgah Belgesi:**

İkametgah belgesi, adayın nüfus kaydının hangi bölgede olduğunu ve belirli bir adreste ikamet ettiğini doğrulayan bir belgedir. Başvuran adayların ikametgah belgesini sunmaları gerekmektedir.

**5. Adli Sicil Kaydı Belgesi:**

Başvuru yapan adayların adli sicil kaydını temin etmeleri ve bu belgeyi başvuru dosyalarına eklemeleri istenmektedir. Adli sicil kaydı, adayın geçmişteki suç kayıtlarını ortaya koymaktadır.

**6. SGK Hizmet Belgesi:**

Başvurulan pozisyonun deneyim şartını taşıdığını gösteren SGK hizmet belgesi, adayın daha önceki çalışma geçmişini ve deneyimini belgeleyen önemli bir dokümandır. Başvuran adayların bu belgeyi sunmaları gerekmektedir.

**Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları:**

**1. Başvuru Tarihleri:**

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvurular, 26 Şubat 2024 ile 08 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Bu tarihler arasında başvuruda bulunan adaylar, sürecin belirlenen zaman çerçevesine uygun şekilde ilerlemesini sağlayabilirler.

**2. Başvuru Adresi:**

Başvuruların şahsen gerçekleştirilmesi gereken bu alımda, başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara adresine yapılması gerekmektedir. Başvuruların doğrudan bu adrese yapılması istenmektedir.