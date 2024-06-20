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En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Atabağı Belediyesi memur alım ilanını duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.06.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 00:14
En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Atabağı Belediyesi, ön lisans mezunu adaylar için memur alımı yapacak. Belediyenin yayımladığı ilana göre, alım Teknik Hizmetler Sınıfında olacak ve 9. dereceli kadroya 1 tekniker pozisyonu için gerçekleştirilecek. Başvurular, 22 - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında kabul edilecek ve adaylar başvurularını Atabağı mahallesi Şeyh Bilal cad. no:13 Baykan / Siirt adresindeki Atabağı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ya da [email protected] e-posta adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylardan istenen şartlar arasında öne çıkanlar, ön lisans düzeyinde inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi programlarından mezun olma şartı ile en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma kriteri bulunuyor. Ayrıca, 2022 yılı KPSS Ön Lisans (KPSSP93) puan türünden en az 65 puan almış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de adayların daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmaları gerekliliği.

atabağı belediyesi personel alımı

Atabağı Belediyesi'nin bu memur alımı, bölgedeki iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, şehir yönetimi için de nitelikli personel kazandırmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, başvuru sürecinde adayların gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmalarını ve başvurularını belirlenen tarihler içerisinde tamamlamalarını önemle vurguluyor. Adaylar, başvuru detayları ve gerekli belgeler konusunda daha fazla bilgiye Atabağı Belediyesi resmi internet sitesinden veya ilan metninden ulaşabilirler.

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