Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz, 7 ilde Kadın/Erkek İşçi, Temizlikçi, Hasta Bakıcı ve Büro Personel Alımı Yapıyor!

Aile Bakanlığı 7 İlde Farklı Pozisyonlarda Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Süreci…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir personel alımı duyurusu yaptı. Bakanlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında istihdam edilmek üzere memur ve işçi alımı yapılacak. Alım yapılacak iller ve kadrolar şöyle:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR
Van: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
Bursa: Muhasebeci, Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
Bolu: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
Trabzon: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
Rize: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
İstanbul: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
Samsun: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
Adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek
18 yaşını tamamlamış olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak
Ayrıca, bazı kadrolar için KPSS puanı şartı aranmaktadır. Bu kadrolar şunlardır:
Muhasebeci: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Büro Görevlisi: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
KPSS şartı aranmayan kadrolar ise şunlardır:
Temizlik Görevlisi
Yaşlı Bakım Personeli
İşçi
Başvurular, İŞKUR üzerinden veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının belirlediği yöntemlerle yapılacaktır. Başvuru tarihleri ve süreci ilgili duyurularda yer alacaktır.