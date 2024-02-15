Aile Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz, 7 ilde Kadın/Erkek İşçi, Temizlikçi, Hasta Bakıcı ve Büro Personel Alımı Yapıyor!

Aile Bakanlığı 7 İlde Farklı Pozisyonlarda Personel Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Süreci…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir personel alımı duyurusu yaptı. Bakanlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında istihdam edilmek üzere memur ve işçi alımı yapılacak. Alım yapılacak iller ve kadrolar şöyle:





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR

Van: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

Bursa: Muhasebeci, Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

Bolu: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

Trabzon: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

Rize: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

İstanbul: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

Samsun: Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekiyor:





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Ayrıca, bazı kadrolar için KPSS puanı şartı aranmaktadır. Bu kadrolar şunlardır:

Muhasebeci: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Büro Görevlisi: 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS’den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

KPSS şartı aranmayan kadrolar ise şunlardır:

Temizlik Görevlisi

Yaşlı Bakım Personeli

İşçi

Başvurular, İŞKUR üzerinden veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının belirlediği yöntemlerle yapılacaktır. Başvuru tarihleri ve süreci ilgili duyurularda yer alacaktır.

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