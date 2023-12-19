En lezzetli 100 yemek arasına girdiler! İlk 10'un içinde tanıdık bir lezzet var

Taste Atlas tarafından dünya genelinde gastronomi severlerle buluşturulan ve merakla beklenen 2023 yılının en iyi 100 yemeği listesi sonunda açıklanmıştır. Bu özel sıralamada Türk mutfağı da oldukça dikkat çekiyor. Tombik Döner gibi benzersiz tatlar, dünya genelinde tanınan ve övgü toplayan lezzetler arasında yer alıyor.





TasteAtlas'ın verdiği bilgilere göre, 2023 yılının en iyi 100 yemeğinden biri olarak belirlenen Tombik Döner, Türk mutfağının gurur kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu olağanüstü başarı, aynı zamanda Şaşlık Kebabı'nın ilk 10 içinde yer almasıyla Türk gastronomisinin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıralamada birinci sırayı Picanha'nın aldığı listede, dünya genelinde tanınan ve beğenilen lezzetler sıralanıyor.





Gastronomi dünyasının saygın listesinde ikinci sırayı Roti Canai alırken, onu takip eden Phat kaphrao, Pizza Napoliten, Guotie, Khao soi, Butter Garlic Naan, Tangbao gibi birbirinden lezzetli yemekler yer almaktadır. Şaşlık Kebabı, dokuzuncu sıradaki prestijli konumuyla Türk mutfağını gururlandırıyor. Tarihi 19. yüzyıla dayanan ve Kafkasya ile Orta Asya'dan Rusya'ya yayılan bu özel kebap, listedeki adını "shashlik" olarak alsa da aslen Türk kökenli bir lezzet olduğunu vurgulamak önemlidir.





Dünyanın En İyi 100 Yemeği listesinde Türk mutfağından Cağ Kebabı, İskender Kebap, Mantı, Döner Kebap, Hünkârbeğendi, Tombik Döner gibi birbirinden lezzetli seçenekler de sıralanarak Türk gastronomisinin geniş yelpazesini gözler önüne seriyor. Bu eşsiz başarılar, Türk mutfağının dünya genelindeki etkileyici konumunu bir kez daha pekiştiriyor.



