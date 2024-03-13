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En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!

Restoranlardaki lezzetli makarnaların sırrı ortaya çıktı. Standart tarifleri denemekten sıkıldıysanız bu tarif favori tarifiniz olacak. İşte tarifin detayları...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:57
En lezzetli makarna meğer böyle yapılıyormuş! Ünlü restoranların makarna sırrı!

Restoranlardaki lezzetli olan makarnaların sırla sakladıkları tarif ortaya çıktı.

Tarifinizi bir de böyle deneyin.

makarna

 

Standart tariflerden sıkıldıysanız makarnanızı bu tarifle denemelisiniz. İşte aşçıların sır gibi sakladığı tarif.

Makarna sevenlerinin mutfağının önemli bir bölümünde yer alan makarna, çeşitleriyle ve lezzetiyle ön plana çıkıyor. İşte bu tarifte makarna sevenlerine pratik ve lezzetli bir seçenek sunuyor.

Pasta makarna, hem leziz hem de pratik tarifiyle yemek sofralarınızı süsleyecek. Bu tarifi denemenizi kesinlikle öneririz. Şimdiden afiyet olsun...

Sır gibi Saklanan Makarnanın ve Sosun Malzemeleri

- 500 gram boru makarna

- 300 gram kıyma

- 1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

- 2 diş sarımsak (ezilmiş)

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

- 2 su bardağı domates sosu

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 tatlı kaşığı kuru kekik

- Tuz ve karabiber

Beşamel Sosun Malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 2 su bardağı süt

- Tuz ve karabiber

Makarnanın Yapılışı

Boru makarnalarını talimatta yazan şekilde haşlayın. Haşlama işi tamamlandıktan sonra makarnayı haşladığınız suyu süzün ve makarnayı müsait bir yere koyun.

Büyük bir tavada kullanacağınız sıvı yağını ısıtın. Doğranmış olan ince soğanları tavaya atıp pembeleşinceye kadar kavurun.

Pembeleşmiş, kavrulmuş soğanların üzerine hazırlamış olduğunuz kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu salana kadar kavurun.

Kıyma suyunu salıp kavrulduktan sonra sarımsakları ekleyin birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.

Bu tavadaki malzemelere domates sosunu, tuzu, kuru kekik ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri tamamen pişirin, sonrasında ocaktan alın.

Beşamel sos için bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyerek kısık ateşte kavurun.

Kavrulmuş unun içerisine sütü ekleyin ve karıştırın. Sos koyulaştığında karabiber ve tuzu ekleyerek sosu tatlandırın.

Fırın tepsisini yağlayarak haşlanmış olan boru makarnalarını tepsiye koyun.

Hazırlanan kıymalı sosu mantı gibi makarnaların içine doldurun.

Üzerine beşamel sosu koyun ve rendelenmiş parmesan peyniri ile kaşar peynirini serpin.

180 derece de ısıtılmış fırına makarnayı koyun. Makarnaların üstü kızarıncaya kadar bekleyin (20-30 dakika).

Pişen makarnayı biraz dinlendirip ısısının yenilebilecek düzeye gelmesini bekleyin. Son olarak dilimleyip servis tabaklarına alın. Afiyet olsun.

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