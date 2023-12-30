En lezzetli tavuklar için içine 1 kaşık dökün! Ünlü aşçıların özel sırrıymış!

Tavuklarınızın lezzetinin iki kat artmasını istiyorsanız bu tarif tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

En lezzetli tavuklar için içine 1 kaşık dökün! Ünlü aşçıların özel sırrıymış!
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Usta şeflerin senelerdir sakladığı sır ortaya çıktı! Bu sos tavuğun lezzetini iki kat artırıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAVUĞUN LEZZETİNİ ARTIRAN SOS TARİFİ

Ünlü restoranlarda ve kebapçılarda yapılan tavuk gibi tavukları evinizde yapmak istiyorsanız bu sosu mutlaka denemelisiniz. İyi bir tavuk pişirmek için sosunuzun da iyi olması gerekmektedir. Bu sosu yapmak için bir kaşık yoğurt, bir kaşık salça ve baharatları karıştırmanız gerekiyor. 

tavuğun lezzetini artıran sos tarifi

Aynı zamanda tavuk marinesi yaparken sosunuza bir kaşık bal eklerseniz tavuğunuz yumuşak şekilde pişer ve daha iyi kızarır. Tavuk sosuna bal eklemek tavuğun lezzetini de iki kat artırır. Bu sosla hazırladığınız tavuk tarifinden bir daha asla vazgeçemeyeceksiniz! 

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