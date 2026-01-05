Engelli Bireylerin Sorunları Antalya'da Masaya Yatırıldı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 'Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı'nda, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Komisyon'dan uygulanabilir rehber sözü

Toplantıda konuşan Komisyon Başkanı Muharrem Kasapoğlu, engellilik konusunun şehirden şehre farklılık gösterdiğine dikkat çekti: 'Bir şehirde erişilebilirlik öncelik olurken, başka bir şehirde sağlık hizmetlerine erişim, eğitimde uyarlamalar ya da istihdam daha önemli hâle gelebiliyor.' Kasapoğlu, 'Türkiye, engellilik alanında güçlü bir mevzuata sahip. Ancak sorun bazen kaldırımda, bazen kapıda, bazen dijital hizmetlerde ya da alışkanlıklarda karşımıza çıkıyor. Bu nedenle engeli bireyin üzerinde değil, sistem ve uygulama üzerinde konuşmalıyız' ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, komisyonun 3 Temmuz'dan bu yana faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar yaklaşık bin 300 rapor, öneri ve bilgi notu topladığını, yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaşla birebir görüşmeler yaptıklarını belirtti. 'Komisyon çalışmalarının sonunda hazırlanacak rapor, kamu kurumları ve yerel yönetimler için uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir rehber olacak' dedi.

Vali Şahin'den toplumsal çağrı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bir toplumun medeniyet seviyesinin özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere gösterdiği ihtimamla ölçüldüğünü vurguladı. Şahin, kamu hizmetlerini sunarken engelli bireylerin bu hizmetlerden nasıl istifade edeceğinin planlama aşamasında sürekli gündemde tutulması gerektiğini söyledi ve mevzuatın kurumlara önemli sorumluluklar yüklediğine işaret etti.

Vali Şahin, 'Engelli bireylerimiz hiçbir zaman topluma yük olma niyetinde değiller. Tam tersine, kendilerine fırsat verildiğinde yük alacak ciddiyette ve çalışkanlıkta insanlar' diyerek, mevcut sorunların çözümü için toplumun tüm kesimlerinin ortak çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Çözüm önerileri ve katılımcılar

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri erişim, sağlık, eğitim ve istihdam başta olmak üzere engelli bireylerin yaşadığı sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunup çözüm önerilerini paylaştı.

Etkinlik Mimar Sinan Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

