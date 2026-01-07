Adilcevaz Aydınlar'da Kış Ortasında Su Krizi: Belediye Sondaj Başlattı

Bitlis’in Adilcevaz Aydınlar beldesinde Gültepe Mahallesi’nde su kaynakları kurudu; belediye acil sondaj çalışması başlattı, yetkililer tasarruf çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:19
Adilcevaz Aydınlar'da Kış Ortasında Su Krizi: Belediye Sondaj Başlattı

Adilcevaz Aydınlar'da Kış Ortasında Su Krizi: Belediye Sondaj Başlattı

Süphan Dağı eteğinde Gültepe Mahallesi susuz kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde kış günü yaşanan içme suyu sorununa çözüm bulmak için belediye sondaj çalışması başlattı.

Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesinde uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık, kış mevsimine girilmesine rağmen sorun olmaya devam ediyor.

Gültepe Mahallesi’nde içme suyu kaynaklarının kuruması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Mahallenin susuz kalmasıyla bölgede acil sondaj çalışmaları başlatıldı.

Mahalle muhtarı Yaver Çakan, daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, kış ortasında suların kesilmesinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakan, özellikle yaşlılar ve çocuklu ailelerin su temininde büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yer altı su seviyelerinin beklenenden çok daha fazla düştüğünü, mevcut suların yetersiz kaldığını belirtti. Ergün, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mahallede yeni sondaj kuyuları açıyoruz. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallenin su ihtiyacının geçici olarak karşılanması, uzun vadede ise alternatif su kaynaklarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrıda bulundu.

Bu olay, kuraklığın sadece yaz aylarına özgü bir sorun olmaktan çıktığını gösterirken, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNDE KIŞ GÜNÜ YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM...

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNDE KIŞ GÜNÜ YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BELEDİYE TARAFINDAN SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNDE KIŞ GÜNÜ YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Şırnak’ta Habur Çayı Dondu: Beytüşşebap’ta -15 dereceyle Buz Pistine Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları