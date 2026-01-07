Adilcevaz Aydınlar'da Kış Ortasında Su Krizi: Belediye Sondaj Başlattı

Süphan Dağı eteğinde Gültepe Mahallesi susuz kaldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Aydınlar beldesinde kış günü yaşanan içme suyu sorununa çözüm bulmak için belediye sondaj çalışması başlattı.

Süphan Dağı eteğindeki Aydınlar beldesinde uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık, kış mevsimine girilmesine rağmen sorun olmaya devam ediyor.

Gültepe Mahallesi’nde içme suyu kaynaklarının kuruması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Mahallenin susuz kalmasıyla bölgede acil sondaj çalışmaları başlatıldı.

Mahalle muhtarı Yaver Çakan, daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, kış ortasında suların kesilmesinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakan, özellikle yaşlılar ve çocuklu ailelerin su temininde büyük zorluk yaşadığını dile getirdi.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yer altı su seviyelerinin beklenenden çok daha fazla düştüğünü, mevcut suların yetersiz kaldığını belirtti. Ergün, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mahallede yeni sondaj kuyuları açıyoruz. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallenin su ihtiyacının geçici olarak karşılanması, uzun vadede ise alternatif su kaynaklarının devreye alınması planlanıyor. Yetkililer, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda da çağrıda bulundu.

Bu olay, kuraklığın sadece yaz aylarına özgü bir sorun olmaktan çıktığını gösterirken, iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNE BAĞLI AYDINLAR BELDESİNDE KIŞ GÜNÜ YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BELEDİYE TARAFINDAN SONDAJ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.