Erciş’te Esnaftan 3 Metrelik Kardan Adam

Van'ın Erciş ilçesinde iş yapamayan esnaf, 70 santimetreyi geçen kar sonrası 3 metre büyüklüğünde kardan adam yapıp eğlenceye çevirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:34
Erciş’te Esnaftan 3 Metrelik Kardan Adam

Erciş’te Esnaftan 3 Metrelik Kardan Adam

Yoğun kar esnafı eğlendirdi

Van’ın Erciş ilçesinde günlerdir süren kar yağışı, şehir merkezinde kar kalınlığının 70 santimetreyi geçmesiyle birçok mahallenin yollarını kapattı. Yağan kar nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamazken esnaf da iş yapamadı.

Boş geçen günü fırsata çeviren esnaf, sokaklara çıkarak kardan eğlence yarattı ve birlikte kardan adam örneği oluşturdu.

Emrah Gürbüz kardan adam yapışlarını ve duygularını şöyle anlattı: Yaklaşık 3 metre büyüklüğünde yakın kardan adam yapıp karı eğlenceye çevirdik. Uzun zamandır böyle bir kar yağmamıştı. Gerçekten böyle bir kara ihtiyacımız vardı. Bizler de işlerin olmayışını fırsat bilerek esnaf arkadaşlarla beraber karın yağışını eğlenceye çevirdik. Yaptığımız kardan adamdan sonra buradan geçenler gelir fotoğraf çekiyorlar. Yaklaşık 2 saat gibi bir emek verdik ve emeğimizin de karşılığını aldık.

Kardan adamı görenler fotoğraf çekip paylaşırken, esnafın bu küçük etkinliği soğuk havaya rağmen günlerine neşe kattı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

