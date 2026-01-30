Ereğli'de 3 Yaban Domuzu Bağlık Mahallesi'nde Sokaklara İndi

Ereğli'de 3 Yaban Domuzu Sokaklara İndi
Bağlık Mahallesi'nde akşam görüntüleri
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak mevkiinde 3 yetişkin yaban domuzu, yerleşim alanına inerek yiyecek aradı.
Akşam saatlerinde sokakta görülen domuzlar çevrede bulunan çöp konteynerlerini karıştırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kısa süre sokakta dolaşan domuzlar, daha sonra geldikleri istikamete doğru uzaklaştı.
