Ereğli'de 3 Yaban Domuzu Bağlık Mahallesi'nde Sokaklara İndi

Zonguldak Ereğli'de Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak'ta akşam saatlerinde 3 yetişkin yaban domuzu sokaklara inerek çöp konteynerlerini karıştırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:57
Bağlık Mahallesi'nde akşam görüntüleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak mevkiinde 3 yetişkin yaban domuzu, yerleşim alanına inerek yiyecek aradı.

Akşam saatlerinde sokakta görülen domuzlar çevrede bulunan çöp konteynerlerini karıştırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kısa süre sokakta dolaşan domuzlar, daha sonra geldikleri istikamete doğru uzaklaştı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

