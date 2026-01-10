Erzincan'da 328 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 92 personel ve çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:39
Erzincan genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonucu toplam 328 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kapanan yolların dağılımı

Kapalı köy yollarının ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde: Merkez 59, Refahiye 32, Çayırlı 18, Kemah 40, Otlukbeli 5, İliç 58, Kemaliye 28, Tercan 65 ve Üzümlü 23 yol kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekip ve iş makineleriyle yol açma çalışmaları

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması amacıyla saha çalışmalarında 14 greyder, 3 dozer, 10 loder, 7 beko loder ve 1 bıçaklı kamyon ile birlikte 92 kişilik ekip görev yapıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor; hava şartlarının elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması hedefleniyor.

