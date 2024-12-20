Erzincan'da Başsavcılık ve Binali Yıldırım Üniversitesi'nden İşbirliği Protokolü

Erzincan'da İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek sağlamak amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol, Rektörlük Toplantı Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Levent Akın arasında gerçekleştirildi.

Protokolün Amaçları

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin sosyal hayata uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları ile bu kişilerin üniversitenin kültürel ve sosyal altyapısından faydalanabilmeleri sağlanacak. Protokol çerçevesinde, denetimli serbestlik personellerinin de mesleki anlamda gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı. Rektörlük Toplantı Salonu'nda, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk (sağda) ve Rektör Prof. Dr. Levent Akın (solda) arasında protokol imzalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı. Rektörlük Toplantı Salonu'nda, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk (sağda) ve Rektör Prof. Dr. Levent Akın (solda) arasında protokol imzalandı.