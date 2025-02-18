Erzincan'da Besiciler, Kuzular İçin Nöbet Tutuor

Erzincan'da Besiciler Kuza Doğumları İçin Nöbet Tutuyor

Erzincan'daki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, zorlu kış koşullarında kuzu doğumları için yoğun bir mesai harcıyor. Ocak ayında başlayan doğum süreci, nisan ayı sonuna kadar devam ediyor.

Soğuk Hava Mücadeleyi Zorlaştırıyor

Akyazı beldesinde küçükbaş hayvancılık yapan Abdullah Koç, gece saatlerinde koyunların başında nöbet tutmanın zorluklarından bahsetti. Dondurucu soğuklarda ailesiyle birlikte sabaha kadar hayvanların başında beklediklerini belirtti:

"Hayvanlarımızın gece boyunca başında bekliyor, yardım etmeye çalışıyoruz. Bazı kuzular telef oluyor ya da emzirmeyen oluyor. Biz bu kuzuları biberonla başka koyunun sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Doğumlar Ocak ayının 15'inde başlıyor, Nisan ayının 15'ine kadar sürüyor. Soğuk hava mesaimizi zorlaştırıyor. Kuzular için de tehlikeli. Donma tehlikesi olabilir."

Kuzularla İlgili Özenli Yaklaşımlar

Koç, kuzuların sabah saat 8 civarında anneleriyle buluşturulduğunu, ancak bir süre sonra onları annelerinden ayırdıklarını ifade etti. Bazı kuzuların annelerini sesinden, kimisinin ise kokusundan tanıdığını dile getirdi.

Koç'un kardeşi Hayrullah Koç ise, babalarından ve dedelerinden kalma hayvancılık mesleğini sürdürdüklerini vurguladı. Onlar da doğum sürecinin zorluklarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti:

"Doğum süreci Nisan ayına kadar devam ediyor. Çocuklar, eşim, kardeşim gerektiğinde komşuların yardımıyla temizlik yapıyoruz. Bu ayda kuzulama dönemine girdik. Havaların bu sene biraz sert geçmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz."

Erzincan’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarıyla yoğun günler yaşıyor.

Erzincan’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, kuzu doğumlarıyla yoğun günler yaşıyor.