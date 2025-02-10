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Erzincan'da İstiridye Mantarı Üretimi Başladı

Erzincan'da çiftçiler, alternatif ürün olarak istiridye mantarı üretimine yönelerek tarımsal çeşitliliği artırıyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:14
Erzincan'da İstiridye Mantarı Üretimi Başladı

Erzincan'da Alternatif Ürün: İstiridye Mantarı

Son yıllarda sebze ve meyve üretiminin yanında seracılığın da yaygınlaştığı Erzincan'da, çiftçiler alternatif ürün olarak istiridye mantarı üretimine yönelmiş durumda.

Üzümlü ilçesinde üretici İkram Bakar, evinin alt katında istiridye mantarı üretimini başarıyla gerçekleştirirken, bu durum bölgedeki tarımsal çeşitliliğe önemli bir katkıda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ile birlikte üretici Bakar'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Koçaker, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini vurgularken, bölgenin birçok sebze ve meyve çeşidinin üretimine olanak sağladığını belirtti.

Ürün Çeşitliliği ve Üreticinin Motivasyonu

Koçaker, Erzincan'ın çiftçisinin yeniliklere açık olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Üzümlü ilçemizde girişimci bir çiftçimiz ilk defa istiridye mantarını başarıyla yetiştirmiş. Bu hem Erzincan hem de sektörümüz adına önemli bir adımdır. Ürün çeşitliliği, pazarlama noktasında da üreticilere avantaj sağlar. Bu tarım sektörünün geleceği açısından çok önemlidir. Hem çiftçimizi hem de çiftçimize teknik destek sağlayan ilçe müdürlüğümüz çalışanlarını tebrik ediyorum."

Üretici İkram Bakar da ilk defa istiridye mantarı üretimi gerçekleştirdiğini, şimdilik küçük bir alanda başarılı sonuçlar aldığını ve ilerleyen dönemlerde yatırımı büyütmeyi düşündüğünü anlattı.

Bakar, istiridye mantarının kapalı mekanda özel nemlendirilmiş ortamlarda üretilebildiğini belirterek, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik desteğinin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde alternatif ürünler yetiştiren üretici İkram Bakar, istiridye mantarı...

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde alternatif ürünler yetiştiren üretici İkram Bakar, istiridye mantarı üretmeye başladı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker (fotoğrafta), istiridye mantarı üreten Bakar'ı ziyaret etti. Koçaker, açıklama yaptı.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde alternatif ürünler yetiştiren üretici İkram Bakar, istiridye mantarı...

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde alternatif ürünler yetiştiren üretici İkram Bakar, istiridye mantarı üretmeye başladı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker (fotoğrafta), istiridye mantarı üreten Bakar'ı ziyaret etti. Koçaker, açıklama yaptı.

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