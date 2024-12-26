DOLAR
35,25 -0,06%
EURO
36,6 -0,65%
ALTIN
2.977,44 -0,5%
BITCOIN
3.365.185,39 3,63%

Erzincan'da Kemaliye Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Kemaliye, Sivas Divriği ve Malatya Arapgir'in turizm potansiyelini artırmayı hedefleyen çalıştayda önemli görüşmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:00
Erzincan'da Kemaliye Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Erzincan'da Alternatif Turizm Buluşmaları Yapıldı

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye'de, Sivas Divriği ve Malatya Arapgir ile birlikte düzenlenen "Alternatif Turizm Buluşmaları, Kemaliye Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, bölgedeki turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik stratejileri belirlemek amacıyla yapıldı.

Valilik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Kemaliye Kaymakamlığı ve Belediye ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ortaklığıyla, Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler ele alındı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci'den Vurgu

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Kemaliye'nin geçmişe uzanan köklü tarihiyle günümüzde önemli bir turizm merkezi olduğunu belirtti. İzci, "Kemaliye, 1990'lı yıllardan itibaren turizm alanında attığı stratejik adımlarla Erzincan turizm vitrininde parlayan yıldız haline gelmiştir. Bugün düzenlenen bu çalıştay, turizm potansiyelimizi artırmakla kalmayıp, birlik ve beraberlik anlayışımızın bir göstergesi olmuştur" dedi.

İzci, bölgesel işbirliğinin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayıp, bölgedeki kültürel mirasının da sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlayacağını ve kamu ile özel sektörün birlikte çalışarak stratejik planlar oluşturmasının önemli olduğunu ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili ve İlgili Yetkililerden Destek

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemaliye'nin turizm heyecanının sürekli olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizerken, ilçenin tarihsel öneminin daha iyi taşınması gerektiğini vurguladı. Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ise, ilçenin birbirini tamamlayan tarihi ve doğal güzellikleri ile güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kaymakam Kayatürk, "Hep birlikte yapacağımız işbirlikleri ile bu potansiyeli daha da yukarılara taşıyabiliriz" dedi.

Çalıştaya, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Sivas Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, Malatya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, akademisyenler, STK temsilcileri, birim amirleri ve bölge esnafı katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
2
Erzincan'da Kemaliye Turizm Çalıştayı Düzenlendi
3
Tunceli'de Kaybolmaya Yüz Tutan 'Gağan' Geleneğiyle Yeni Yıl Kutlandı
4
Akçaabat'ta Yöresel Yemekler Tanıtıldı
5
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
6
ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı
7
Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!