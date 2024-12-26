Erzincan'da Kemaliye Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Erzincan'da Alternatif Turizm Buluşmaları Yapıldı

Erzincan'ın turistik ilçesi Kemaliye'de, Sivas Divriği ve Malatya Arapgir ile birlikte düzenlenen "Alternatif Turizm Buluşmaları, Kemaliye Turizm Çalıştayı" gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, bölgedeki turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik stratejileri belirlemek amacıyla yapıldı.

Valilik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Kemaliye Kaymakamlığı ve Belediye ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ortaklığıyla, Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen çalıştayda, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar ve projeler ele alındı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci'den Vurgu

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Kemaliye'nin geçmişe uzanan köklü tarihiyle günümüzde önemli bir turizm merkezi olduğunu belirtti. İzci, "Kemaliye, 1990'lı yıllardan itibaren turizm alanında attığı stratejik adımlarla Erzincan turizm vitrininde parlayan yıldız haline gelmiştir. Bugün düzenlenen bu çalıştay, turizm potansiyelimizi artırmakla kalmayıp, birlik ve beraberlik anlayışımızın bir göstergesi olmuştur" dedi.

İzci, bölgesel işbirliğinin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayıp, bölgedeki kültürel mirasının da sürdürülebilir şekilde korunmasına katkı sağlayacağını ve kamu ile özel sektörün birlikte çalışarak stratejik planlar oluşturmasının önemli olduğunu ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili ve İlgili Yetkililerden Destek

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemaliye'nin turizm heyecanının sürekli olarak desteklenmesi gerektiğinin altını çizerken, ilçenin tarihsel öneminin daha iyi taşınması gerektiğini vurguladı. Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ise, ilçenin birbirini tamamlayan tarihi ve doğal güzellikleri ile güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kaymakam Kayatürk, "Hep birlikte yapacağımız işbirlikleri ile bu potansiyeli daha da yukarılara taşıyabiliriz" dedi.

Çalıştaya, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Sivas Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, Malatya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, akademisyenler, STK temsilcileri, birim amirleri ve bölge esnafı katıldı.