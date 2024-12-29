Erzincan'da Öğretmenlerden SMA Hastası Bebek İçin Tiyatro Gösterisi

Erzincan'da Anlamlı Tiyatro Gösterisi

Erzincan'da, öğretmenler tarafından gerçekleştirilen özel bir tiyatro gösterisi, SMA Tip-1 hastası bebek Alparslan Zeyd Rüzgar için büyük bir umut ışığı oldu. 'Ben Bir Öğretmenim' adlı tiyatro oyunu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda sahnelendi.

246 Bin Lira Bağış

Tiyatro gösterisinden elde edilen yaklaşık 240 bin lira gelir, Alparslan bebeğin tedavisi için bağışlandı. Erzincan Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, gösterinin büyük bir beğeni topladığını belirtti. Kartal, “Öğretmenlerimizin sergilediği bu oyunu ücretsiz oynuyorlardı, fakat Alparslan bebeğimiz için ücretli olarak sahnelediler ve yoğun bir ilgiyle karşılaştılar” dedi.

Hızla Tükenen Biletler

Biletlerin ilk günden tükendiğini ifade eden Kartal, destek veren herkese teşekkürlerini sundu. Gösterinin yönetmeni ve sınıf öğretmeni Cem Yılmaz, 8 yıldır öğretmen arkadaşlarıyla tiyatro gösterileri yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Bugüne kadar sahneye koyduğumuz en anlamlı oyun bu. Bu etkinlikle çocuk için bir küçücük gelir elde etmekle kalmadık, insanlara da sesimizi duyurduk” diye konuştu.

Birlikte Umut Olma Arzusuyla

Projeye başlarken Alparslan'a umut olabilmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, “O çocuk, belki de bir gün bizim öğrencimiz olacak. Bunu düşündüğümüzde duyduğumuz mutluluk ve azimle bu işe girdik” ifadelerini kullandı.

Erzincan'da, öğretmenler tarafından, gelirlerinin tamamı SMA Tip-1 hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi yapıldı.

Erzincan'da, öğretmenler tarafından, gelirlerinin tamamı SMA Tip-1 hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi yapıldı.