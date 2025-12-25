DOLAR
Erzincan'da Şehit Yakınları ve Gazilere Filografi Kursu

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın programıyla şehit yakınları ve gaziler için filografi kursu başladı; sanatla rehabilitasyon ve sergi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:04
Erzincan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı kapsamında düzenlenen Filografi Kursu kapılarını açtı.

Kurs, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmayı ve katılımcıların sanatın iyileştirici gücünden yararlanmasını amaçlıyor. Eğitimler, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Sanatın iyileştirici gücü

Projeyi, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordine ediyor. Program, kursiyerlere yeteneklerini keşfetme, birlikte vakit geçirme ve kişisel gelişim imkânı sunuyor. Katılımcılar, çivi ve tellerin sanata dönüştüğü filografi tekniğinin inceliklerini alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde öğreniyor.

Birleştirici ve rehabilite edici bir etkinlik

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, programın amacının sadece bir el sanatı öğretmek olmadığını; aynı zamanda gazi ve şehit yakınları arasındaki bağları güçlendirmek ve sanatsal üretim yoluyla rehabilite edici bir ortam sunmak olduğunu vurguladı. Kurs sonunda ortaya çıkacak eserler düzenlenecek bir sergiyle vatandaşların beğenisine sunulacak.

