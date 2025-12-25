Ordu'da Regaip Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
Manevi atmosfer camileri doldurdu
Regaip Kandili, Ordu'da camilere akın eden vatandaşların katılımıyla idrak edildi.
Akşam namazı sonrası il genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.
Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii’nde düzenlenen programda, yaşları 10-11 arasındaki 5 çocuk hafız tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.
Programda, Regaip Kandili’nin önemi ve fazileti üzerine vaaz verildi ve tüm Müslümanlar için dualar edildi.
Yatsı namazının ardından kandil duası yapılırken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
