Ordu'da Regaip Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Ordu'da Regaip Kandili, camilerde Kur'an tilaveti, ilahiler, vaaz ve dualarla idrak edildi; Aziziye Camii'nde 10-11 yaşındaki 5 çocuk hafız Kur'an okudu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:55
Manevi atmosfer camileri doldurdu

Regaip Kandili, Ordu'da camilere akın eden vatandaşların katılımıyla idrak edildi.

Akşam namazı sonrası il genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.

Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii’nde düzenlenen programda, yaşları 10-11 arasındaki 5 çocuk hafız tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Programda, Regaip Kandili’nin önemi ve fazileti üzerine vaaz verildi ve tüm Müslümanlar için dualar edildi.

Yatsı namazının ardından kandil duası yapılırken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

