Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi

Regaib Kandili, Hakkari merkez ve köylerinde bulunan camilerde din görevlileri tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi. Kandil vesilesiyle cemaat, manevi bir atmosferde buluştu.

Programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, kaside ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, Gazze’nin kurtuluşu ile ülkemizin mutluluk ve refahı için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İma-Hatip Lisesi'nin Özel Programı

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İma-Hatip Lisesi Müdürlüğünce Merkez Ulu Cami’inde Regaib Kandili Özel Programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve şiirler okundu; kaside ve ilahiler söylendi.

Yapılan duanın ardından kılınan yatsı namazını müteakip program sona erdi. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların yoğun katılımı Kandil programlarının manevi atmosferini güçlendirdi.

TOBB HÜSEYİN ÇELİK ANADOLU İMA-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE MERKEZ ULU CAMİ’İNDE REGAİB KANDİLİ ÖZEL PROGRAMI DÜZENLENDİ.