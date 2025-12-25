DOLAR
Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi

Regaib Kandili, Hakkari merkez ve köylerindeki camilerde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler eşliğinde dualarla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:56
Regaib Kandili, Hakkari merkez ve köylerinde bulunan camilerde din görevlileri tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi. Kandil vesilesiyle cemaat, manevi bir atmosferde buluştu.

Programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, kaside ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar, Gazze’nin kurtuluşu ile ülkemizin mutluluk ve refahı için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İma-Hatip Lisesi'nin Özel Programı

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İma-Hatip Lisesi Müdürlüğünce Merkez Ulu Cami’inde Regaib Kandili Özel Programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve şiirler okundu; kaside ve ilahiler söylendi.

Yapılan duanın ardından kılınan yatsı namazını müteakip program sona erdi. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların yoğun katılımı Kandil programlarının manevi atmosferini güçlendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

