Bursa'da Regaip Kandili: Ulu Cami'de Dualar ve Tatlı İkramı

Bursa'da Regaip Kandili coşkusu: Ulu Cami doldu taştı

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili vesilesiyle Bursalı vatandaşlar Ulu Cami'de bir araya geldi. Cami, kandil programı için gelenlerle doldu ve manevi bir atmosfer oluştu.

Program ve dualar

Program kapsamında yatsı namazı öncesinde camide vaaz verildi. Cemaati dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından yapılan dualara hep birlikte "amin" diyerek eşlik etti.

Belediye başkanından ikram

Programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vatandaşlara tatlı ikramında bulunarak Regaip Kandili'ni tebrik etti. Yapılan ikramlarla kandilin manevi atmosferi paylaşılırken, etkinlik birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

