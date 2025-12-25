DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Muş’ta Regaip Kandili: Camiler Doldu, Vatandaşlar Geceyi İbadetle Geçirdi

Regaip Kandili nedeniyle Muş'ta camiler doldu; vatandaşlar İmam Şafii Camisi'nde Kur'an, mevlit ve ilahiler eşliğinde dualarla geceyi geçirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:07
Muş’ta Regaip Kandili: Camiler Doldu, Vatandaşlar Geceyi İbadetle Geçirdi

Muş’ta Regaip Kandili Camileri Doldurdu

Vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Muş'ta camiler doldu. Yatsı namazına gelenler İmam Şafii Camisi'nde bir araya gelerek geceyi ibadetle geçirdi.

Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlit okunup ilahiler seslendirildi. Yapılan dualarda sağlık, huzur ve birlik temennileri dile getirildi.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz ise şöyle konuştu: "Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bir üç aylara daha ulaştıran ve Regaip gecesinde bizleri camide bir araya getiren yüce Rabb’imize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu mübarek bir mevsime kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili vesilesiyle; bizleri izleyen, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili’ni canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gece yaptığımız ve yapacağımız duaların kabul olmasını, bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde önce Şaban ayına, ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Program, yapılan dualar ve ikramların ardından sona erdi.

YATSI NAMAZINDA İMAM ŞAFİİ CAMİSİ’NE GELEN VATANDAŞLAR, MÜBAREK GECEYİ İBADET EDEREK...

YATSI NAMAZINDA İMAM ŞAFİİ CAMİSİ’NE GELEN VATANDAŞLAR, MÜBAREK GECEYİ İBADET EDEREK GEÇİRDİ

YATSI NAMAZINDA İMAM ŞAFİİ CAMİSİ’NE GELEN VATANDAŞLAR, MÜBAREK GECEYİ İBADET EDEREK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Regaip Kandili Coşkusu: Sultan II. Bayezid ve Topçular Camii'nde Dualar
2
Bolu'da Regaip Kandili: Yıldırım Bayezid Camii Dolup Taştı
3
Şanlıurfa'da Regaip Kandili Coşkusu: Balıklıgöl'de Binlerce Kişi
4
Hakkari'de Regaib Kandili Dualarla İdrak Edildi
5
Sivas'ta Yoğun Sis Hava Ulaşımını Aksattı
6
Düzce'de Regaip Kandili Merkez Büyük Camii'nde Coşkuyla İdrak Edildi
7
Sivas'ta Yoğun Sis Uçuşları Aksattı: İstanbul'dan Gelen Uçak Kayseri'ye Yönlendirildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika