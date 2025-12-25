Muş’ta Regaip Kandili: Camiler Doldu, Vatandaşlar Geceyi İbadetle Geçirdi

Muş’ta Regaip Kandili Camileri Doldurdu

Vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Muş'ta camiler doldu. Yatsı namazına gelenler İmam Şafii Camisi'nde bir araya gelerek geceyi ibadetle geçirdi.

Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, mevlit okunup ilahiler seslendirildi. Yapılan dualarda sağlık, huzur ve birlik temennileri dile getirildi.

İl Müftüsü İbrahim Yavuz ise şöyle konuştu: "Bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde bir üç aylara daha ulaştıran ve Regaip gecesinde bizleri camide bir araya getiren yüce Rabb’imize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Duaların kabul olduğu, günahların af olduğu mübarek bir mevsime kavuşmuş bulunuyoruz. Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili vesilesiyle; bizleri izleyen, camilerimizi dolduran tüm cemaatimizin ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili’ni canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gece yaptığımız ve yapacağımız duaların kabul olmasını, bizleri sağlık ve sıhhat içerisinde önce Şaban ayına, ardından 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabb’imden niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Program, yapılan dualar ve ikramların ardından sona erdi.

