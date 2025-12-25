Diyarbakır’da 11. Yargı Paketiyle Tahliye Olan Tutuklular Davul Zurnayla Karşılandı

Diyarbakır’da 11. Yargı Paketiyle tahliyeler davul zurnayla karşılandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan 11’inci Yargı Paketi kapsamında Diyarbakır’da tahliye olan tutuklular, cezaevi çıkışında yakınları tarafından davul zurna çalınarak karşılandı.

Yargı Paketi ve kapsamı

Mecliste kabul edilen pakete göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken yararlanabilecek. Paket kapsamı dışında kalan suçlar arasında terör ve örgütlü suçlar, aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı ve istismar ile deprem sonucu meydana gelen öldürme suçları yer alıyor.

Diyarbakır’daki tahliyeler ve güvenlik önlemleri

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde işlemleri tamamlanan hükümlüler tahliye edildi. Tahliye olanlar, aileleri tarafından davul zurna ile karşılanırken, polis ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

