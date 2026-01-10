Erzincan'da Servis Kara Saplandı: Minik Öğrenciler Beslenme Çantalarına Sarıldı

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle Kemah Oğuz köyünde kara saplanan servis aracındaki minik öğrenciler, beslenme çantalarındaki yiyeceklerle karnını doyurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:22
Yoğun kar ulaşımı aksattı, Kemah Oğuz köyünde kurtarma çalışması yapıldı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekipler ulaşımı sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Kırsal kesimdeki çalışmalar aralıksız sürerken, Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü'nde öğrencileri taşıyan servis aracı yolda kara saplandı. Aracın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ilk müdahaleyi öğrenci velileri yaptı ve velilerin yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yolda uzun süre beklemek zorunda kalan anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi minikler, bekleyiş sırasında beslenme çantalarındaki yiyeceklerle karnını doyurdu. Bu görüntüler, kar yağışının günlük yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

