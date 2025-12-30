DOLAR
Erzincan'da Zorlu Kış Mesaisi: Besicilerin Yayladan Köye Mücadelesi

Erzincan’da karla kaplı köylerde besiciler, yaylalardan dönen sürüler için günde 2 ila 3 kez zorlu besleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:14
Erzincan’da kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte, karla kaplanan köylerde besiciler hayvanlarının bakımı için yoğun ve zorlu bir mesai yürütüyor. Yaz aylarında yaylalarda otlatılan küçükbaş sürüler, kar yağışının başlamasıyla köylere dönerek kışlık besleme dönemine giriyor.

Kışlık besleme ve zorluklar

Kar kalınlığının yer yer metreleri bulduğu köylerde besiciler günün büyük bölümünü hayvanlara ayırıyor. Yaz boyunca emekle istiflenen ot, yonca ve saman kar tabakasının altından çıkarılıyor; yemler kızak ya da yük hayvanları yardımıyla taşınıyor. Besinler, ezilen kar örtüsünün üzerine serilerek küçükbaş hayvanlara sunuluyor ve bu işlem hayvanların yeterli beslenmesi için günde 2 ila 3 kez tekrarlanıyor.

Tasarruf, bakım ve hayvan sağlığı

Yemden tasarruf etmek amacıyla besiciler zaman zaman sürüleri karla kaplı arazilere çıkarıp kuru ağaç dalları ve köklerle beslenmelerini sağlıyor. Soğuk hava, tipi ve kar yağışına rağmen gece gündüz demeden sürdürülen bu çalışma, bölgedeki besiciliğin fedakârlıkla yürütüldüğünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Besiciler, zor kış şartlarının hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirterek hayvan sağlığına özel önem veriyor.

Bu zorlu mesai, genellikle İlkbahar aylarının ortalarına kadar devam ediyor ve bölge hayvancılığının ayakta kalmasında kritik bir rol oynuyor.

