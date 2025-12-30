DOLAR
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, kar ve gece ışıklandırmasıyla beyaz örtüye bürünerek Dicle Nehri kıyısında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:09
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık

Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yoğun kar yağışıyla adeta bir masal diyarına dönüştü.

Gece Işıklarıyla Kartpostallık Görüntüler

Gece ışıklandırmasının karla buluşması, ilçedeki binlerce yıllık tarihi eserleri ön plana çıkararak kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkardı.

Dicle Nehri çevresinde beyaz örtüyle kaplanan yapılar ve çevre, Hasankeyf'in eşsiz siluetini daha da büyüleyici hale getirdi.

Ortaya çıkan görüntüler, hem ilçe sakinleri hem de izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

