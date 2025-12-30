Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık

Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf, yoğun kar yağışıyla adeta bir masal diyarına dönüştü.

Gece Işıklarıyla Kartpostallık Görüntüler

Gece ışıklandırmasının karla buluşması, ilçedeki binlerce yıllık tarihi eserleri ön plana çıkararak kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkardı.

Dicle Nehri çevresinde beyaz örtüyle kaplanan yapılar ve çevre, Hasankeyf'in eşsiz siluetini daha da büyüleyici hale getirdi.

Ortaya çıkan görüntüler, hem ilçe sakinleri hem de izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

BATMAN’IN TARİHİ İLÇESİ HASANKEYF, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN TARİHİ YAPILAR VE DİCLE NEHRİ ÇEVRESİ, GECE YAPILAN IŞIKLANDIRMAYLA BİRLİKTE ADETA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI. BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞE SAHİP HASANKEYF’İN EŞSİZ SİLUETİ, KAR VE IŞIĞIN BULUŞMASIYLA MASALSI BİR ATMOSFERE BÜRÜNÜRKEN, ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER GÖRENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.