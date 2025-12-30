Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı

Çanakkale'de Yaralı Atmaca Doğaya Salındı
Vatandaşların duyarlılığı tedavi ve yeniden doğaya dönüşü sağladı
Çanakkale'de yaralı halde bulunan atmaca, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.
Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon süreci 10 gün sürdü. Yaralı atmacanın sağlık durumu takip edilip gerekli müdahaleler yapıldı.
Tedavi ve yeniden kazandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından atmaca, uygun görülen yaşam alanına yeniden bırakılarak doğal ortamına kavuştu.
ÇANAKKALE'DE YARALI HALDE BULUNAN ATMACA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.