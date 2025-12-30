DOLAR
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı

Çanakkale’de yaralı bulunan atmaca, 10 günlük tedavi ve rehabilitasyonun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından doğal yaşamına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:57
Vatandaşların duyarlılığı tedavi ve yeniden doğaya dönüşü sağladı

Çanakkale'de yaralı halde bulunan atmaca, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne ulaştırıldı.

Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon süreci 10 gün sürdü. Yaralı atmacanın sağlık durumu takip edilip gerekli müdahaleler yapıldı.

Tedavi ve yeniden kazandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından atmaca, uygun görülen yaşam alanına yeniden bırakılarak doğal ortamına kavuştu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

