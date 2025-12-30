DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti

Ormanya 4 milyon 627 bin 232, Kuzuyayla 157 bin 995 ziyaretçiyle Kocaeli'nin doğa turizmi merkezleri 2025'te toplam yaklaşık 5 milyon kişiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:59
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti

Kocaeli’nin doğa turizmi merkezleri 2025'te yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki doğa turizmi merkezleri, Ormanya ve Kuzuyayla, 2025 yılında yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlamaya devam etti. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya ile kış turizmi ve yürüyüş rotası Kuzuyayla, yıl boyunca yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçi sayıları

Ormanya, kamp alanları, yürüyüş parkurları ve yaban hayatı gözlem alanlarıyla 2025 yılında 4 milyon 627 bin 232 ziyaretçi ağırladı. Kuzuyayla Tabiat Parkını ziyaret edenlerin sayısı ise kayıtlara göre 157 bin 995 oldu.

Kamp alanı ve etkinlikler

Ormanya Kamp Alanı, 2025’te aralarında Almanya, Bulgaristan, ABD, Güney Kore, Fransa, İsviçre ve İngiltere’nin de bulunduğu 40 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı. Yıl içinde 2 bin 794 karavan ve 1474 çadırın konakladığı alanda toplam 14 bin 299 kampçı geceledi.

Bölgede düzenlenen doğa eğitimleri ve etkinlikler de yoğun ilgi gördü; yıl boyunca gerçekleştirilen 118 farklı etkinliğe 35 bin 471 kişi katıldı. "Orman Okulu" projesi kapsamında 7-14 yaş grubundaki 1322 çocuğa ekosistem ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim verildi.

Yaban hayatı kurtarma, rehabilitasyon ve doğaya salım

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yıl boyunca karaca, kızıl geyik, ayı, kurt, tilki, çakal ve porsuk gibi türlerden 1215 hayvan tedavi altına alındı; tedavisi tamamlanan 627 hayvan doğaya salındı.

Yaban Yaşam Alanı’ndaki popülasyon artışı da kayda geçti: kızıl geyik, karaca, alageyik ve ceylan türlerinde 37 yavru dünyaya gelirken, alandaki hayvan sayısı 172ye ulaştı. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 15 kızıl geyik Samanlı Dağları ve Kuzuyayla mevkisinde doğaya salındı. Projenin devamında doğaya bırakılan kızıl geyik sayısının 2026 yılında 40a ulaşması hedefleniyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI ORMANYA'YI 4 MİLYON 627 BİN, KUZUYAYLA TABİAT PARKI'NI İSE...

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI ORMANYA'YI 4 MİLYON 627 BİN, KUZUYAYLA TABİAT PARKI'NI İSE YAKLAŞIK 158 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKI ORMANYA'YI 4 MİLYON 627 BİN, KUZUYAYLA TABİAT PARKI'NI İSE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sibirya Soğukları: Çamaşırlar Dakikalar İçinde Dondu
2
Başkan Muhsin Dere: 2026'da Sungurlu Şahlanacak — 44.725 Ton Sıcak Asfalt
3
Hasankeyf'te Masalsı Kar Manzaraları — Batman'da Tarihi Siluet Kartpostallık
4
Kocaeli’de Ormanya ve Kuzuyayla 2025’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi çekti
5
Kars'ta Sibirya Soğukları: Termometreler Eksi 15'i Gösterdi, Çamaşırlar Buzdan Heykele Döndü
6
Çanakkale'de Yaralı Atmaca 10 Günlük Tedavinin Ardından Doğaya Salındı
7
Bayburt'ta Gökçedere Göleti Kısmen Buzlandı — Soğuklar Rekor Seviyede

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları